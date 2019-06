Kolejny sukces Tomasza Kota. Aktor wziął udział w sesji dla „Vogue’a”

Kolejny sukces na koncie Tomasza Kota. Tym razem aktor wcielił się w rolę modela. Zapozował dla amerykańskiego „Vogue’a”. Podczas sesji towarzyszyła mu modelka Rianne van Rompaey, a zdjęcia wykonał legendarny fotograf Peter Lindberg. Artysta efektami pracy podzielił się w mediach społecznościowych.

Tomasz Kot podpisał kontrakt z UTA

W grudniu 2018 roku po tym, jak cały świat usłyszał o „Zimnej wojnie”, „Variety” poinformowało, że Tomasz Kot podpisał kontrakt z United Talent Agency (UTA). Magazyn podał, że polski aktor ma na swoim koncie ponad 30 ról filmowych oraz 26 teatralnych, występował także w serialach telewizyjnych. Przypomniano, że „Zimna Wojna” przyniosła mu nominację do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej. „Film został doceniony przez Critics' Choice Awards, New York Film Critics Circle oraz National Board of Review w kategorii najlepszego filmu nieanglojązycznego” – dodano.

Krytyk Łukasz Maciejewski napisał z kolei na Facebooku, że UTA jest „jedną z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich na świecie”. Przypomniał, że jej klientami są m.in. Michael Douglas, Harrison Ford, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Edward Norton, Angelina Jolie czy Anthony Hopkins.