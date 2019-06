Aktorka umieściła w sieci swoje nagie zdjęcia. To odpowiedź na atak hakera

W czwartek konto aktorki na Twitterze zostało prawdopodobnie zhakowane. Pojawiło się na nim wiele nietypowych, w tym rasistowskich, wpisów, Konto ma ponad 6,6 miliona obserwujących. Wpisy zostały szybko usunięte.

W sobotę aktorka opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym wyjaśniła całą sprawę. Opublikowała również zrzuty ekranu przedstawiające jej rozmowę z domniemanym hakerem i nagie zdjęcia, które jej wysłał. Na zrzutach widać też numer telefonu należący prawdopodobnie do szantażującej ją osoby.

„Przez ostatnie 24 godziny byłam zastraszona swoimi własnymi nagimi zdjęciami” – napisała aktorka w oświadczeniu. – „Czuję się obrzydliwie. Czuję się obserwowana, czuję, że ktoś zabrał coś ode mnie, co chciałam, żeby zobaczyła tylko jedna wyjątkowa dla mnie osoba” – dodała. Aktorka stwierdziła, że domniemany haker wysłał jej także zdjęcia innych celebrytów. Postanowiła opublikować zawierająca nagie zdjęcia korespondencję z hakerem, żeby pokazać, że to ona ma kontrolę nad sytuacją i nie da się zastraszyć. – „Mogę dziś spać lepiej wiedząc, że odzyskałem moc. Nie możesz kontrolować mojego życia, nigdy tego nie zrobisz. Oto zdjęcia, które mi groził, innymi słowy, oto moje cycuszki” – napisała Thorne – „Och tak, FBI niedługo będzie w twoim domu, więc patrz” – dodała.

W niedzielne popołudnie Thorne udzieliła też wywiadu „The Hollywood Reporter”. Powiedziała że jest wściekła i zraniona, ale wierzy, że osoba, która ją zhakowała, jest nieletnim, który dokonał złego wyboru, więc stara się być wyrozumiała. – Ten dzieciak brzmi tak, jakby miał 17 lat – powiedziała – On jest wciąż dzieckiem. Wszyscy popełniamy błędy, i ten błąd jest zły. Ale nie chcę, żeby całe jego życie zostało zrujnowane, ponieważ nie myślał jasno i był głupcem – dodała Thorne. Aktorka twierdzi też, że uważa hakera za inteligentną osobę, która mogłaby w dużo lepszy sposób wykorzystać swoje umiejętności. Zachęciła go do przejścia na „stronę dobra”.

Bella Thorne

Bella Thorne, a właściwie Annabella Avery Thorne to amerykańska aktorka, piosenkarka, tancerka oraz modelka. Urodziła się na Florydzie. Wystąpiła m.in. w serialach „W blasku nocy”, „Ekipa, Seks, kasa i kłopoty”, „Taniec rządzi”, „Powodzenia Charlie” czy „K.C. nastoletnia agentka” oraz w filmach, „Shake It Up: Made In Japan”, „Nie-przyjaciele”, „Niebezpieczni intruzi”.

