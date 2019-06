Grochowska, Kożuchowska i Bołądź w nowym serialu kryminalnym TVN. O czym będzie „Motyw”?

Ruszyły zdjęcia do nowego serialu TVN „Motyw" w reżyserii Pawła Maślony. To kolejna produkcja z udziałem Agnieszki Grochowskiej w ostatnim czasie. Od 6 czerwca w Canal+ emitowany jest szwedzki serial sensacyjny „Sanktuarium Zła". Z kolei 5 lipca do kin wchodzi film „Teen Spirit”, gdzie polska aktorka zagrała u boku Elle Fanning. Producentem filmu jest Fred Berger, laureat Oscara za film „La la Land”.

O czym będzie nowy serial TVN?

To historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie – Luiza, Czarna oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Rozwiązania układanki poszukiwać będzie komisarz Paweł Szulc. Akcja toczy się w Gdańsku. Do rozwiązania gdańskiego śledztwa nie wystarczy tylko wnikliwa analiza dowodów i przesłuchania podejrzanych – trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Tym samym widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80. W rolach głównych zobaczymy plejadę gwiazd – m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Agnieszkę Grochowską, Michała Czerneckiego, Andrzeja Konopkę, Magdalenę Walach, Olgę Bołądź oraz Adama Ferencego.

Producentem serialu jest DGA Studio, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński na zlecenie dla TVN. Za scenariusz odpowiada zespół: Tomasz Titkow, Joanna Titkow i Ewa Popiołek, pod nadzorem kreatywnym Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz. Serial reżyseruje jeden z najzdolniejszych twórców młodego pokolenia - Paweł Maślona (współscenarzysta „Demona", re-żyser wielokrotnie nagradzanego „Ataku paniki"). Za kostiumy odpowiada Dorota Williams.

Zdjęcia do serialu odbywają się w Warszawie i Gdańsku, potrwają do września. Gdańsk wystąpi w serialu jako „produkt turystyczny w formie lokowania produktu”. W treści umowy miasta ze stacją można znaleźć zapisek o tym, że pojawi się we wszystkich dziesięciu odcinkach, w sumie w 30 scenach. Produkcja trafi na antenę wiosną 2020 roku.

