Anna Mucha dostała niemoralną propozycję. Udostępniła wiadomość

Anna Mucha regularnie zamieszcza na Instagramie zdjęcia oraz nagrania. Publikuje też często na InstaStory. W tym serwisie społecznościowym pochwalić się może ponad 696 tys. obserwujących. Teraz aktorka podzieliła się z fanami niemoralną propozycją, jaką otrzymała od jednego z fanów.



„Apartament w Sky Tower. 3 h z Tobą i masz 45 000 zł. Połowa przelana będzie przed na dowód” – napisał internauta do aktorki Anny Muchy. Screenshot wiadomości aktorka pokazała na swoim Instagramie, opatrując go komentarzem: „Taka propozycja przyszła z rana! No pieniądze leżą na ziemi, a mnie cholera jakoś dziś w krzyżu łupie i nie mogę się schylić” .



Anna Mucha zadebiutowała na dużym ekranie w wieku 9 lat, grając Sabinkę w filmie Andrzeja Wajdy „Korczak” . Później wcieliła się w Dankę Dresner w filmie „Lista Schindlera” Stevena Spielberga. Następnie grała w kilku polskich produkcjach, w tym m.in. „Chłopaki nie płaczą” czy „Młode wilki 1/2” . Od 2003 roku wciela się w rolę Magdy Marszałek w serialu „M jak miłość” na antenie TVP2.