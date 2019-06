Jest nowe zdjęcie Joaquina Phoenixa z filmu „Joker”. Produkcja otrzymała kategorię wiekową R

Kategoria wiekowa R oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia może obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej. „To będzie kategoria R. Wiele osób mnie o to pytało – założyłem, że ludzie już to wiedzą. Wybaczcie” – napisał reżyser. Wszystko zatem wskazuje na to, że film będzie kontrastował z produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów.

Reżyser Todd Phillips podzielił się także w sieci nowym zdjęciem Joaquina Phoenixa zza kulis filmu. Podpisał je „ostatnie szlify” , co sugeruje, że etap postprodukcji dobiega końca. Makijaż w filmie wykonywała Nicki Ledermann. Zdjęcie wykonane zostało przez Niko Tavernise, którego Phillips nazywa „jednym z najlepszych fotografów, którzy pracują przy filmach” . – Mieliśmy szczęście, że mieliśmy go na planie – mówił.

„Joker” – o czym będzie?

„Joker” od Warner Bros. ma opowiadać historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiemy się, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i staczał się w otchłań szaleństwa. W roli głównej zobaczymy Joaquina Phoenixa, znanego m.in. z hitu „Gladiator” (Kommodus), horroru „Osada” czy nagradzanych tytułów takich jak „Ona”, „Mistrz”, „Spacer po linie”, „Nigdy cię tu nie było” i „Wada ukryta”.

Premiera filmu „Joker”