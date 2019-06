HBO GO usuwa kilka hitów. Ostatnia okazja, by obejrzeć „Avengers: Infinity War” i „Mother”

Emotki. Film



Platformy streamingowe co pewien czas usuwają ze swojej oferty filmy i seriale, które pokazują na podstawie kilkumiesięcznej licencji. W tym miesiącu przypominamy fanom HBO GO o kilku głośnych tytułach. Przede wszystkim to ostatnia okazja do obejrzenia przedostatniej części Avengersów. Jeżeli jesteście z tych, którzy wciąż nie wiedzą o co całe to zamieszanie i odkładaliście to na później, to macie czas jedynie do 22 czerwca.

Jeszcze gorzej jest w przypadku horroru „Mother!”, który można oglądać tylko do 20 czerwca. Film Darrena Aronofsky’ego zbierał mieszane recenzje, ponieważ wiele w jego przypadku zależy od zrozumienia pomysłu twórcy. Fani przekonują, że zastosowanie odpowiedniego „klucza” pozwala docenić dzieło z Jennifer Lawrence w roli głównej. Przeciwnicy skreślają ten tytuł całkowicie i twierdzą, że jest on bezsensowny lub głupi. Jeżeli lubicie mieć zdanie w takich sporach, to nie możecie przegapić tego seansu.

