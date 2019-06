Polak wystąpił w teledysku Taylor Swift. Kim jest Antoni Porowski?

W teledysku wystąpiły osoby, które pochodzą ze społeczności LGBTQ oraz te, które działają na ich rzecz i walczą z ich dyskryminacją. Sama Taylor Swift wystąpiła w stylizacji inspirowanej drag queen. Pojawili się także prowadzący program "Queer Eye", w tym Antoni Porowski - polsko-kanadyjski aktor. W produkcji Netfliksa występuje od 2018 roku w charakterze eksperta od gastronomii.

Co wiemy o Antonim Porowskim? Urodził się w Montrealu w 1984 roku, a jego rodzicami są Polacy, którzy wyemigrowali do Kanady z dwiema córkami. Gdy miał 12 lat wraz z rodziną przeprowadził się do Glade Springs. Do Montrealu powrócił na studia psychologiczne na Uniwersytecie Concordia. Następnie przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie podjął naukę aktorstwa. Uczył się także gotowania.

Widzowie oglądać go mogli w filmach takich jak „Wszystkie miłości Elliota” (2012), „Daddy's Boy” (2016), „The Pretenders” (2018). Zagrał również epizodyczną rolę w serialu „Czarna lista” z 2014 roku. Między czasie pracował między innymi jako osobisty szef kuchni Teda Allena - eksperta kulinarnego.

Prywatnie związany jest z Joeyem Krietemeyerem, z którym prowadzi sklep z antykami.

Czytaj także:

Jest nowe zdjęcie Joaquina Phoenixa z filmu „Joker”. Produkcja otrzymała kategorię wiekową R