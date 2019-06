Od dziś na HBO nowy serial kryminalny „Miasto na wzgórzu”. W roli głównej Kevin Bacon

Boston, początek lat 90. XX wieku. W mieście szerzy się przestępczość, a gangsterzy działają z cichym przyzwoleniem policji, dla której korupcja i rasizm są normą. Nadchodzą jednak zmiany, których inicjatorem jest zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge). Ward pochodzi z Brooklynu i zawiązuje niecodzienny sojusz ze skorumpowanym, ale bardzo szanowanym agentem FBI, Jackiem Rohrem (Kevin Bacon). Wspólnie zaczynają prowadzić śledztwo w sprawie rodziny z Charlestown, która napada na samochody pancerne. Gdy sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, cień oskarżenia pada na wielu funkcjonariuszy z Bostonu.

„Miasto na wzgórzu” – obsada i produkcja

W serialu Miasto na wzgórzu w rolach głównych występują zwycięzca Złotego Globu i nominowany do nagrody Emmy Kevin Bacon (The Following, Apollo 13) oraz zdobywca Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych Aldis Hodge (Underground, Ukryte działania). Na ekranie pojawią się także: Jonathan Tucker (Królestwo), Mark O’Brien (Halt and Catch Fire), Lauren E. Banks (Instynkt), Amanda Clayton (If Loving You Is Wrong), nominowany do nagrody Tony Jere Shea (Pasja), Kevin Chapman (Braterstwo) i Jill Hennessy (Jordan). Gościnnie występują: Sarah Shahi (Paragraf Kate), Kevin Dunn (Figurantka), Rory Culkin, Georgina Reilly, Gloria Reuben (Ostry dyżur), James Remar (DEXTER), Dean Winters (Prawo i porządek: Sekcja specjalna) i Samantha Soule (Godless).

Pomysłodawcami i producentami wykonawczymi serialu Miasto na wzgórzu są Chuck MacLean (Dusiciel z Bostonu) oraz wielokrotny zdobywca nagrody Emmy Tom Fontana (Wydział zabójstw Baltimore), który jest także jego showrunnerem. Oprócz McLeana i Fontany, producentami wykonawczymi są również nominowana do nagrody Emmy Jennifer Todd (Tożsamość Bourne’a, Memento), zdobywca Oscara Ben Affleck, zdobywca Oscara Matt Damon, Michael Cuesta (Homeland), Barry Levinson (Rain Man), a konsultantem produkcji – James Mangold (Logan: Wolverine, Spacer po linie). Chuck MacLean jest autorem scenariusza i reżyserem pierwszego odcinka. Kevin Bacon i Jorge Zamacona pełnią obowiązki producentów współwykonawczych.

Serial wyprodukowany został przez stację SHOWTIME. Zdjęcia do produkcji nakręcone zostały w Nowym Jorku i Bostonie.

„Miasto na wzgórzu” – premiera, gdzie oglądać?

Pierwszy odcinek serialu „Miasto na wzgórzu” (City on a Hill) jest już dostępny w HBO GO. Nowe odcinki dodawane będą do serwisu co poniedziałek po godz. 06:00. Na antenie HBO3 serial emitowany będzie od 17 lipca, co środę po godzinie 21.45. Serial składa się z 10 odcinków.