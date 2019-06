Suzanne Collins napisała prequel „Igrzysk śmierci”. Powstanie też film

Fabuła powieści osadzona będzie 64 lata przed wydarzeniami z pierwszej części trylogii „Igrzysk Śmierci” – na długo przed tym, jak na świat przyszła Katniss Everdeen, grana przez Jennifer Lawrence.

„Jako dumny dom filmów o »Igrzyskach śmierci«, nie możemy doczekać się aż wydana zostanie następna książka Suzanne. Komunikowaliśmy się z nią podczas jej procesu pisania i nie możemy się doczekać dalszej współpracy z nią przy tym filmie” – przekazał Joe Drake, przewodniczący grupy filmowej Lionsgate, odnosząc się do potencjalnych planów dotyczących filmu.

Lionsgate stworzył z trylogii Collins cztery filmy, dzieląc ostatnią część na dwie produkcje. W sumie filmy zarobiły na całym świecie prawie 3 miliardy dolarów i obok „Zmierzchu” to jedne z najbardziej dochodowych filmów Lionsgate.

Książki z serii „Igrzyska Śmierci” były na liście bestsellerów „New York Timesa” przez ponad 260 tygodni z rzędu (ponad pięć lat).

Ciekawostki dotyczące trylogii „Igrzyska śmierci”

Na całym świecie trylogia „Igrzyska śmierci” ma miliony fanów. Trudno spotkać kogoś, kto nie czytałby książek Suzanne Collins lub nie oglądał powstałych na ich kanwie filmów. Czy jednak wiecie coś ponadto, czym moglibyście zabłysnąć w towarzystwie kinomaniaków? Poniżej lista ciekawostek na ten temat, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia.

20.

Na planie "Igrzysk śmierci" pracowało 35 pełnoetatowych makijażystów. Wykorzystano też 450 peruk.



19.

Wielu fanów filmów i książek z tej serii uważa, że Capitol znajduje się w Denver w stanie Kolorado.



18.

Paula Malcomson, która gra matkę Katniss, grała już jej matkę w 2007 roku w jednym z odcinków "Cold Case".



17.

Ponad 1800 kostiumów do filmu zostało wykonanych ręcznie.



16.

Na planie Jennifer Lawrence chwaliła się, że może machnąć nogą nad głową Josha Hutcheresona. Nie zdołała jednak tego zrobić i kopnęła go w głowę, wywołując u niego lekki wstrząs mózgu.



15.

Film "Igrzyska śmierci" został zakazany w kinach w Wietnamie.



14.

W ostatni dzień na planie pierwszej części filmu Jennifer Lawrence niechcący wbiegła w ścianę. Było podejrzenie, że pękła jej przy tym śledziona.



13.

Taylor Swift, The Civil Wars i producent T-Bone Burnett napisali i nagrali piosenkę "Safe and Sound" do "Igrzysk śmierci" w jeden dzień.



12.

W 2008 roku "Igrzyska śmierci" przez 100 tygodni znajdowały się na liście bestsellerów "New York Timesa".



11.

Jak Jennifer Lawrence była mała często mówiono o niej, że lubi "igrać z ogniem".



10.

Pierwszy nakład książki "Igrzyska śmierci" wynosił 50 tysięcy kopii. Niedługo potem dwukrotnie wypuszczono jeszcze na rynek po 200 tysięcy sztuk.



9.

Film kręcono w Karolinie Północnej.



8.

Przy filmie pracowało ponad 5 tysięcy statystów.



7.

Nakręcenie pierwszej części "Igrzysk śmierci" kosztowało 100 milionów dolarów.



6.

Ponad 30 aktorek starało się o rolę Katniss, w tym Emma Roberts, Shailene Woodley i Abigail Breslin. Ostatecznie rolę przydzielono Jennifer Lawrence.



5.

Kiedy do kin wchodził film "Igrzyska śmierci" pobił on w wielu miejscach rekord najszybciej wyprzedanych biletów przed premierą. Zostały one sprzedane w zaledwie jeden dzień, na cztery tygodnie przed pierwszym seansem.



4.

Collins początkowo nie chciała pisać trylogii. Kiedy jednak dotarła do końca pierwszej książki wiedziała, że musi napisać sequel, ponieważ zdawała sobie sprawę, że Katniss musi być ukarana za to, że prawie zjadła jagody.



3.

Collins była pisarką pracującą przy "Clarissa Expalins It All" i "The Mystery Files of Shelby Woo". Napisała także show "Little Bear".



2.

Książka "Igrzyska śmierci" jest obecnie trzecią najczęściej czytaną pozycją wszech czasów za pośrednictwem Kindle. Na pierwszym miejscu jest Biblia.



1.

Autorka Suzanne Collins została przeszkolona w walce na miecze.