„Avengers” i „Gra o tron” wśród wygranych. Gala MTV Movie & TV Awards za nami

O ile fani narzekali na poziom ostatniego sezonu „Gry o tron”, o tyle ta produkcja okazała się bezkonkurencyjna w walce o tytuł najlepszego serialu. Po gali najwięcej mówiło się jednak o filmie „Avengers: Koniec gry”. Kinowy hit dostał statuetkę za najlepszy film, a po wyróżnienia sięgali także członkowie obsady. Oprócz tego na gali MTV Movie & TV Awards poznaliśmy laureatów innych kategorii. Wykaz wszystkich nagrodzonych znajdziecie poniżej.

Najlepszy prowadzący: Nick Cannon w "Wild 'n Out"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: również Nick Cannon w "The Masked Singer", Gayle King w "CBS This Morning", RuPaul w "RuPaul's Drag Race" oraz Trevor Noah w "The Daily Show with Trevor Noah".



Najlepsza przerażająca rola: Sandra Bullock jako Malorie w "Nie otwieraj oczu"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Alex Wolff (Peter) w "Dziedzictwo. Hereditary", Linda Cardellini (Anna Tate-Garcia) w "Topielisko. Klątwa La Llorony", Rhian Rees (Dana Haines) w "Halloween" oraz Victoria Pedretti (Nell Crain) w "Nawiedzony dom na wzgórzu".



Najlepszy bohater z prawdziwego życia: Ruth Bader Ginsburg w "RGB"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Alex Honnold w "Free Solo: ekstremalna wspinaczka", Hannah Gadsby w "Nanette", Roman Reigns w "WWE SmackDown" oraz Serena Williams w "Being Serena".



Najlepsza scena walki: "Avengers: Koniec gry" - Kapitan America vs. Thanos

Do nagrody nominowane były jeszcze następujące produkcje: "Kapitan Marvel" (Kapitan Marvel vs. Minn-Erva), "Gra o tron" (Arya Stark vs. Biali Wędrowcy), "RBG" (Ruth Bader Ginsburg vs. Inequality), "WWE Wrestlemania" (Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair)



Najlepsza przełomowa rola: Noah Centineo w "Do wszystkich chłopców, których kochałam"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Awkwafina w "Bajecznie bogaci Azjaci", Haley Lu Richardson w "Trzy kroki od siebie", Mj Rodriguez w "Pose" oraz Ncuti Gatwa w "Sex Education".



Najlepsza rola komediowa: Daniel Levy w "Schitt's Creek"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Awkwafina w "Bajecznie bogaci Azjaci", John Mulaney w "Big Mouth", Marsai Martin w "Little" oraz Zachary Levi w "Shazam!".



Najlepszy pocałunek: Noah Centineo i Lana Condor w "Do wszystkich chłopców, których kochałam"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Camila Mendes i Charles Melton w "Riverdale", Jason Momoa i Amber Heard w "Aquaman", Ncuti Gatwa i Connor Swindells w "Sex Education" oraz Tom Hardy i Michelle Williams w "Venom".



Najlepszy czarny charakter: Josh Brolin jako Thanos w "Avengers: Koniec gry"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Jodie Comer jako Villanelle w "Obsesja Eve", Joseph Fiennes jako Fred Waterford w "Opowieść podręcznej", Lupita Nyong’o w "To my" oraz Penn Badgley jako Joe Goldberg w "Ty".



Najlepszy bohater: Robert Downey Jr. jako Tony Stark/Iron Man w "Avengers: Koniec gry"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Brie Larson jako Caron Danvers/Kapitan Marvel w "Kapitan Marvel", John David Washington jako Ron Stallworth w "BlacKkKlansman", Maisie Williams jako Arya Stark w "Grze o tron" oraz Zachary Levi jako Billy Batson/Shazam w "Shazam!".



Najlepsza rola serialowa: Elisabeth Moss w "Opowieść podręcznej"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Emilia Clarke ("Gra o tron"), Gina Rodriguez ("Jane the Virgin"), Jason Mitchell ("The Chi") oraz Kiernan Shipka ("Chilling Adventures of Sabrina").



Najlepsza rola filmowa: Lady Gaga w "Narodziny gwiazdy"

Do nagrody nominowani byli jeszcze: Amandla Stenberg ("Nienawiść, którą dajesz"), Lupita Nyong’o ("To my"), Remi Malek ("Bohemian Rhapsody") oraz Sandra Bullock ("Nie otwieraj oczu").



Najlepszy serial: "Gra o tron"

Do nagrody nominowane były jeszcze następujące produkcje: "Bog Mouth", "Riverdale", "Schitt's Creek", "Nawiedzony dom na wzgórzu".



Najlepszy film: "Avengers: Koniec gry"

Do nagrody nominowane były jeszcze następujące produkcje: "BlacKkKlansman", "Spider-Man Uniwersum", "Do wszystkich chłopców, których kochałam", "To my".