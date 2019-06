Kate Beckinsale oddała wzruszający hołd swojemu ojcu. Zmarł, gdy miała 5 lat

45-letnia aktorka wrzuciła na Instagram zdjęcia swojego ojca oraz fotografie zrobione w dniu, w którym odbywał się memoriał zmarłego aktora. „Nie daj się zwieść powiedzeniom w stylu »dzieci są odporne«. To moja matka i ja podczas memoriału na cześć mojego ojca. Wyglądam dobrze. Byłam rozbita, załamana i zszokowana. Za każdym razem w Dzień Ojca, pamiętam mojego ojca z pełną miłością i tęsknotą, ale też wielki wstyd, samotność i wstręt do samej siebie, gdy w wieku 5 lat zostałam zwolniona wcześniej ze szkoły, ponieważ inne dzieci robiły laurki z tej okazji. Nie znałam nikogo innego, kto straciłby rodzica i nie było numeru, pod który mogłabym zadzwonić, aby znaleźć wskazówki, jak postępować z żałobą u dzieci” – pisze aktorka. „Ogrom wstydu, jakim dzieci obciążają się za stratę rodzica, jest zadziwiający” – podkreśliła. „Ściskam wszystkich, którzy czują się, jak gówno, gdy przychodzi to cudowne święto. Jesteś w Klubie Zmarłych Ojców, do którego nikt z nas nie chciał dołączyć. Cieszę się, że mamy siebie nawzajem” – dodała.

Richard Beckinsale zadebiutował jako aktor w uwielbianym przez Brytyjczyków serialu „Coronation Street” w 1969 roku. Następnie pojawił się w sitcomie „The Lovers” , a także serialu BBC „Porridge” . Aktor zmarł w wieku 31 lat we śnie na atak serca. Przeprowadzona później sekcja zwłok ujawniła, że miał wrodzoną wadę serca.

– To była straszna strata. To dziwne, gdy jako pięciolatka wychodzisz na ulicę i widzisz, że ludzie płaczą czytając gazetę. Ty płaczesz, twoja mama płacze, twoja babcia – mówiła w 2013 roku Beckinsale o stracie ojca.

