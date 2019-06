„Lucyfer” sezon 5. Wiemy, ile odcinków będzie miała finałowa seria

„Lucyfer” sezon 5 – ile odcinków?

O tym, ile odcinków liczył będzie nowy sezon poinformowała za pośrednictwem Twittera Ildy Moldrovich, współtwórczyni serialu. „To będzie 10 (odcinków – red.)... i sprawimy, że każdy z nich będzie istotny” – napisała w odpowiedzi na pytanie fana.

Przypomnijmy, twórcy serialu w rozmowie z TVLine poinformowali, że sekwencję, która otwiera sezon 5. znali już „od momentu, gdy zaczęli tworzyć sezon 4”. . Producent i scenarzysta Joe Henderson mówił, że to jedna z „najlepszych rzeczy, na które kiedykolwiek wpadli” .

O czym jest serial „Lucyfer” ?

„Lucyfer” to kryminalny serial, który jest adaptacją komiksu pod tym samym tytułem, wydawanego przez DC Comics. Do trzeciego sezonu serial tworzyła stacja FOX. W 2018 roku ogłosiła, że zaprzestaje na trzeciej odsłonie. Tego samego roku Netflix podał, że przejął produkcję i rozpoczął przygotowania do 4 sezonu.

Znudzony diabeł porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles, gdzie otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw. W rolach głównych pojawiają się: Tom Ellis, Lauren German i Kevin Alejandro.

