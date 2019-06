Specjalista od filmowych silnych kobiet przedstawia Annę. Jest zwiastun nowego filmu Luca Bessona

„Anna” – o czym będzie film?



Wczoraj była narkomanką i zawodową oszustką w moskiewskim pół­światku. Dziś jest topową modelką w największych paryskich domach mody. Być może żadne z tych wcieleń nie jest prawdziwe.

Odkryta przez paryskiego łowcę talentów piękna Anna Poliatowa błyskawicznie pnie się po szczeblach drabiny sukcesu trafiając do ekskluzywnego kręgu supermodelek. To jednak tylko etap na drodze do prawdziwego celu. Urodą i wdziękiem posługuje się jak niebez­pieczną bronią. Ulegają jej najpotężniejsi mężczyźni i najpiękniejsze kobiety. Zna tajemnice o jakich nie śniło się zwyczajnym śmiertel­nikom. Uwikłana w walkę dwóch największych światowych potęg wywiadowczych, Anna zdaje sobie sprawę, że dla swoich mocodaw­ców warta jest tyle, ile skrywane przez nią sekrety. Dzięki nim, gdy przyjdzie czas, będzie musiała zmienić zasady gry, w której stawką okaże się jej życie.

Obsada filmu „Anna”

Za reżyserię odpowiada Luc Besson („Lucy”, „Piąty element”, „Leon zawodowiec”, „Nikita”, „Valerian i miasto tysiąca planet”). W obsadzie pojawią się: Sasha Luss („Valerian i miasto tysiąca planet”), Cillian Murphy („Incepcja”, „Mroczny Rycerz”, „Dunkierka”, „Wzgórze nadziei”, „Peaky Blinders”), Helen Mirren („Królowa”, „Hitchcock”, „RED”, „Podróż na sto stop”, „Gosford Park”), Luke Evans („Piękna i bestia”, „Szybcy i wściekli 6”, „Dziewczyna z pociągu”, „Hobbit”, „Robin Hood”).

„Anna” wejdzie na ekrany kin 28 czerwca 2019.