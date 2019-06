Ten odcinek „Black Mirror” sprowokował dziesiątki memów. I dwa kluczowe pytania

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście pierwszego odcinka z piątego sezonu „Black Mirror”, to zachęcamy do szybkiego nadrobienia. Zwłaszcza, jeżeli lubicie gry komputerowe, bijatyki i... swoich kumpli. „Striking Vipers” da wam powód do niekończących się żartów, orbitujących wokół tych trzech tematów.

Memy inspirowane odcinkiem Black Mirror pt. „Striking Vipers” A pytania, o które toczą się obecnie zażarte spory na wielu forach internetowych, to oczywiście te dotyczące działań bohaterów serialu: Piąty sezon „Czarnego lustra” W piątym sezonie pomysłodawcy serii „Black Mirror”, czyli Charlie Brooker i Annabel Jones, przedstawią trzy zupełnie nowe historie z udziałem doskonałych aktorów, wśród których znajdują się: Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport oraz Ludi Lin. Po raz kolejny fabuła serialu skupia się na technologii, która wpływa na trzy historie przedstawionych w 5. sezonie „Czarnego lustra” bohaterów. Zapowiada się także głębszy wgląd w kwestię sztucznej inteligencji, inteligentnej technologii i wirtualnej rzeczywistości. Zwiastun nowej serii przychodzi do fanów niecałe sześć miesięcy po tym, jak Brooker i reżyser David Slade wrzucili na platformę streamingową Netfliksa specjalny odcinek „Black Mirror: Bandersnatch” . W tej wersji widzowie mogli podejmować decyzję za głównego bohatera, granego przez Willa Poultera. Każda wersja, w zależności od tego, co wybierze widz, trwać może od kilku minut do kilku godzin. „Czarne lustro” – o czym jest ten „serial”? „Czarne lustro” to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną wyrazistą i trzymającą w napięciu historię poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon — czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku. Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiada Charlie Brooker, zaś jego producentami wykonawczymi są Charlie Brooker i Annabel Jones.