Julia Rosnowska rodziła w domu. Sąsiad aktorki wezwał policję

Julia Rosnowska znana jest głównie z roli w serialu „Julia”. Widzowie kojarzą ją również z występów w takich produkcjach jak „Czas honoru”, „Komisarz Alex”, „Kopciuszek” czy „Misja Afganistan”. Ostatnio podzieliła się na Instagramie radosną informacją. Aktorka 16 czerwca wydała na świat dziecko. „W niedzielę przeżyłam najtrudniejszy i jednocześnie najbardziej niesamowity dzień mojego życia. Nad ranem w naszym domu urodził się Mały Człowiek!” – napisała Rosnowska. Dodała, że po porodzie poczuła się jak „absolutna superwoman”. „Jak dałam radę zrobić to, to absolutnie nic już nie może być »zbyt trudne«. Nagle całe zmęczenie i godziny porodu znikają, a kobieta to sama moc” – dodała.

„Przepraszam sąsiadów”

Rosnowska przyznała, że podczas porodu mogła liczyć na wsparcie dwóch położnych. Towarzyszył jej również partner, „który całym sobą” rodził razem z aktorką. „Kołysał się i oddychał razem ze mną, trzymał mnie kiedy byłam bez sił, mówił cudowne i ważne rzeczy, które dały mi siłę, żeby się nie poddawać. Cudownie było przeżyć to razem” – wyjaśniła. Dodała, że w mieszkaniu pojawiła się również policja wezwana przez „przerażonego sąsiada”. „Żarty na bok – dobrze wiedzieć, że ludzie reagują, jak słyszą krzyki, a ja przepraszam sąsiadów za te nocne hałasy” – dodała.