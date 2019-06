„Szkoła dla elity” powraca! Nietypowa zapowiedź serialu Netfliksa

Pierwszy sezon „Szkoły dla elity” pojawił się na Netfliksie w październiku ubiegłego roku. „Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa” – przekazano w opisie fabuły serii. Na ekranie zobaczyliśmy gwiazdy znane z hitowego „Domu z papieru” w tym Marię Pedrazę, Miguela Herrana oraz Jaime Lorente.

Premiera drugiej części serialu nastąpi już we wrześniu, o czym Netflix poinformował w dość nietypowy sposób. Na YouTube pojawił się materiał z udziałem Guzmana i Lu, czyli bohaterów „Szkoły dla elity”. Na nagraniu wykonanym przednią kamerką telefonu zdradzili, że powrócą ze swoimi przygodami już po wakacjach. Nie chcieli jednak zdradzić, którego dokładnie dnia nastąpi premiera.

Co w lipcu?

Nie ma wątpliwości, że trzeci sezon „Stranger Things” będzie największym hitem lipcowej ramówki Netfliksa. Ci, którzy nie są fanami tej produkcji, znajdą jednak coś dla siebie. Powraca także hiszpańskojęzyczny „Dom z papieru”, a do listy dołączono jeszcze kilka innych znanych tytułów. Netflix zgodnie ze swoim zwyczajem dorzuci kilka filmów, w tym takie tytuły, które jeszcze niedawno elektryzowały kinomaniaków. Co czeka nas w lipcu? Zobaczcie na zestawienie poniżej.

Watchmen - Strażnicy

Premiera 1 lipca.



Krudowie

Premiera 1 lipca.



Wanted - Ścigani

Premiera 1 lipca.



Step Up

Premiera 1 lipca.



Terminator: Ocalenie

Premiera 1 lipca.



W garniturach - sezon 7

Premiera 12 lipca.



Homeland - sezon 7

Premiera 1 lipca.



Orange is the new black - sezon 7

Premiera 26 lipca.



Dom z papieru: Część 3

„Tym razem nie chodzi o pieniądze. Tym razem chodzi o rodzinę” – takim hasłem Netflix reklamuje trzeci sezon swojego serialu o przebiegłych złodziejach, którzy porwali się na okradanie państwowej mennicy. Premiera już 19 lipca.



Stranger Things 3

Hawkins, lato 1985. Szkoła się skończyła, w mieście otworzyło się nowe centrum handlowe, a ekipa znana z poprzednich sezonów „Stranger Things” zaczyna dorastać. Premiera trzeciej części hitowego serialu już 4 lipca.Czytaj także:

