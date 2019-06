Lady Gaga pocałowała muzyka. Na widowni była jego żona

Niektórzy fani bardzo chcieli, by romans bohaterów filmu „Narodziny gwiazdy” ziścił się również w rzeczywistości. Oczekiwania internautów spełniają zagraniczne tabloidy, które doszukują się znaków świadczących o tym, że Lady Gaga i Bradley Cooper mają romans. Najpierw głośno było o rozstaniu aktora z Iriną Shayk. Teraz nagłówki gazet zdominowała piosenkarka, która występowała ostatnio w Las Vegas.

Przyjaźnią się od lat

Lady Gaga pojawiła się na scenie w towarzystwie muzyków. Był wśród nich trębacz Brian Newman, który przyjaźni się z artystką. Podczas wykonywania jednego z utworów Lady Gaga śpiewała „Darling, kiss me” (z ang. Kochanie, pocałuj mnie – przyp.red.), po czym zbliżyła się do Newmana i go pocałowała. Ten raczej się nie opierał, chociaż oburzenie internautów wywołała przede wszystkim postawa piosenkarki. Fani zauważyli, że Newman nie dość, że jest żonaty, to jego żona była obecna na sali.

Informator US Weekly zwrócił z kolei na fakt, że Lady Gaga jest przede wszystkim artystką, a pocałunek był „zabawną, nieszkodliwą częścią” występu. – Ona i Brian przyjaźnią się od lat i są dla siebie jak rodzina – dodał.