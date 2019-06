Joanna Kulig zagra w serialu Netfliksa. „SE”: Za dzień pracy zgarnia niemal 100 tys. zł

„Praca na dwa etaty to niełatwa sprawa. Zdjęcia do »The Eddy« i bycie mamą są wyzwaniem, ale daję radę. Dziękuję za wasze wsparcie i za to, że jesteście” – napisała kilka dni temu Joanna Kulig. Aktorka wpisem na Instagramie nawiązała do faktu, że podczas nagrywania zdjęć w Paryżu towarzyszy jej 4-miesięczny syn. „Super Express” podaje, że aktorka ma zapewnione nie tylko transport i wyżywienie, ale również opiekę zdrowotną dla siebie i Jana. Co więcej, za dzień pracy ma otrzymywać 25 tys. dolarów, czyli ponad 94 tys. zł.

Obsada serialu „The Eddy”

W serialu Netfliksa zobaczymy międzynarodowe gwiazdy. Andre Holland („Wysokie loty”) wcieli się w rolę Eliota, niegdyś znanego pianistę z Nowego Jorku, a obecnie współwłaściciela upadającego paryskiego klubu muzycznego, w którym chowa się przed całym światem. Joanna Kulig („Zimna wojna”) zagra Maję, wokalistkę zespołu będącą z Elliotem w burzliwym związku. Amandla Stenberg („Nienawiść którą dajesz”) będzie Julią, czyli nastoletnią córką Eliota, która nagle zjawia się w Paryżu i zmusza ojca do zmierzenia się ze swoją przeszłością.

Tahar Rahim („Prorok”) wcieli się w postać Farida, współwłaściciela klubu, którego tajemnicze życie wciąż negatywnie odbija się na Elliocie i jego zespole, a Leila Bekhti („Niezatapialni”) zagra wspierającą go żonę – Amirę. Serialowy zespół w „The Eddy” tworzą profesjonalni muzycy: Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil oraz Damian Nueva Cortes. Międzynarodową obsadę uzupełni również francuski raper Sopico, który zagra wokalistę zyskującego popularność zespołu.