Sandra Kubicka opisała swoją walkę z chorobą. Pochwaliła się pierwszymi sukcesami

Jakiś czas temu Sandra Kubicka wyznała, że cierpi na PCOS, czyli zespoł policystycznych jajników. Modelka opowiadała, że miała drastyczne wahania wagi - w ciągu zaledwie 4 tygodni przytyła aż 17 kg. Po kilku tygodniach terapii Kubicka pochwaliła się w sieci jej pierwszymi efektami.

„Zdjęcie bez retuszu ani filtrów. Jakieś pryszcze małe tu i tam, ale te brzydkie bulwy pod skórą zniknęły” - napisała modelka na swoim profilu na Instagramie pod zdjęciem, na którym pozuje bez makijażu.

W dalszej części swojego wpisu Sandra Kubicka opisała, jak zmieniło się jej życie, odkąd lekarze zdiagnozowali u niej PCOS. „Ćwiczę o wiele mniej, głównie kardio, pokochałam jeszcze bardziej biegać. Kochałam moje ciężary, uwielbiałam być silna, ale rosłam w bardzo szybkim tempie. Mam tyle testosteronu, co młody mężczyzna. Skoro tak bardzo już nie ćwiczę, również nie jem już tak jak jadłam. Dieta głównie niskobiałkowa, mało węglowodanów, dużo warzyw i owoców” - tłumaczyła. „Efekty jak widać. Dzisiaj mijają 2 miesiące odkąd dowiedziałam się ze mam PCOS. Dodatkowe kilogramy? Lecą w dół. Stan psychiczny? oraz lepszy! Teraz czekam na miesiączkę. A i matka natura obdarzyła mnie większymi koleżankami, wiec nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło” - dodała modelka.

Czym jest PCOS?

PCOS to inaczej zespół policystycznych jajników. Są to zaburzenia hormonalne, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie jajników. Powstają w nich pęcherzyki, w których dojrzewa komórka jajowa, ale nie może się ona wydostać do jajowodu. Pęcherzyki zaś obumierają i zmieniają się w małe torbiele. Schorzenia objawia się rzadkimi i nieregularnymi miesiączkami, problemami ze skórą, skłonnościami do tycia, ciemnymi plamkami na skórze, a także kłopotami z zajściem w ciążę i wyjątkowo długim PMS. Leczenie PCOS polega na usunięciu przyczyny choroby, czyli zaburzeń hormonalnych. Konieczne jest przyjmowanie leków antyandrogenowych oraz dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych. Terapia ma charakter długotrwały.