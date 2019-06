Zaczyna się robić mrocznie i niebezpiecznie. Netflix pokazał 3-minutowy trailer „Stranger Things”

Zapowiedziana na 4 lipca premiera „Stranger Things” zbliża się wielkimi krokami. Na dwa tygodnie przed nią Netflix opublikował blisko 3-minutowy zwiastun serialu. Tym razem twórcy postanowili nieco bardziej uchylić rąbka tajemnicy – pokazali nam pełen przegląd postaci, a przy okazji ujawnili, na kogo szczególnie trzeba będzie tym razem zwrócić uwagę. Zobaczcie, a sami się domyślicie!

O czym będzie 3. sezon „Stranger Things”?

Hawkins, lato 1985. Szkoła się skończyła, w mieście otworzyło się nowe centrum handlowe, a ekipa znana z poprzednich sezonów „Stranger Things” zaczyna dorastać. Kwitnące romanse komplikują relacje w grupie i dzieciaki muszą znaleźć sposób na to, jak wchodząc w dorosłość, pozostać przyjaciółmi. Tymczasem na horyzoncie znów pojawia się niebezpieczeństwo. Miasto musi stawić czoła starym i nowym wrogom, a Jedenastka i jej przyjaciele uświadamiają sobie, że zło nigdy się nie kończy; zło ewoluuje. Teraz wszyscy muszą działać wspólnie, aby przetrwać i zapamiętać, że przyjaźń jest zawsze silniejsza niż strach.

Galeria:

Plakaty z bohaterami "Stranger Things", zapowiadające trzeci sezon serialu

Premiera 3 sezonu „Stranger Things”

Premiera trzeciego sezonu serialu „Stranger Things” wyznaczona jest na 4 lipca. Odcinki pojawią się na platformie Netflix. Jakie jeszcze nowości czekają nas w lipcu? Poniżej przegląd najciekawszych pozycji.

Netflix – nowości na lipiec

Watchmen - Strażnicy

Premiera 1 lipca.



Krudowie

Premiera 1 lipca.



Wanted - Ścigani

Premiera 1 lipca.



Step Up

Premiera 1 lipca.



Terminator: Ocalenie

Premiera 1 lipca.



W garniturach - sezon 7

Premiera 12 lipca.



Homeland - sezon 7

Premiera 1 lipca.



Orange is the new black - sezon 7

Premiera 26 lipca.



Dom z papieru: Część 3

„Tym razem nie chodzi o pieniądze. Tym razem chodzi o rodzinę” – takim hasłem Netflix reklamuje trzeci sezon swojego serialu o przebiegłych złodziejach, którzy porwali się na okradanie państwowej mennicy. Premiera już 19 lipca.



Stranger Things 3

