Walka Bieber - Cruise coraz bardziej prawdopodobna. „To byłby epicki pojedynek”

„Chciałbym wyzwać Toma Cruise'a do walki w oktagonie. Tom, jeśli się tego nie podejmiesz, to oznacza, że się boisz i nie będziesz już mógł z tym żyć”– napisał na Twitterze Justin Bieber. Piosenkarz zapytał również o to, kto chciałby zorganizować takie starcie, oznaczając przy tym Dana White'a, który stoi na czele największej na świecie organizacji MMA, a mianowicie Ultimate Fighting Championship. Bieber nie wyjaśnił skąd pomysł na taką walkę i dlaczego wybrał jako przeciwnika popularnego aktora. Chociaż zarówno White jak i Cruise nie odpowiedzieli na nietypowy apel muzyka, to nie trzeba było długo czekać na komentarze innych osób z branży.

Conor McGregor zadeklarował, że „jeśli Tom Cruise okaże się prawdziwym mężczyzną i podejmie wyzwanie” , to on chętnie zorganizuje walkę. „Czy Cruise jest gotowy na starcie tak, jak w swoich filmach?” – dodał utytułowany zawodnik.

Kilka dni później Justin Bieber wycofał się z wyzwania rzuconego Tomowi Cruise’owi. – To był tylko przypadkowy tweet. Czasami robię takie rzeczy. Prawdopodobnie Tom skopałby mój tyłek. Musiałbym porządnie wziąć się za swoją formę, bo on ma tę ojcowską siłę – stwierdził piosenkarz. Jak się jednak okazuje, walka artystów może dojść do skutków. Ari Emanuel jest jednym z dyrektorów agencji William Morris Endeavour, będącej współwłaścicielem UFC. Zadzwonił on do Scootera Brauna – menadżera Justina Biebera, który potwierdził, że piosenkarz jest zainteresowany walką i podchodzi do sprawy na poważnie. – To byłaby epicka walka. Wierzę, że Tom Cruise da się namówić na wejście do oktagonu – stwierdził Ari Emanuel. Stanowisko aktora w tej sprawie jest na razie nieznane.