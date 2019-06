Skierowali do Netfliksa petycję o usunięcie serialu. Jest jeden problem

Sześcioodcinkowy serial, którego nazwę tłumaczy się jako „Dobry omen”, w ubiegłym miesiącu pojawił się w platformie Amazon Prime. Chrześcijanie skupieni wokół organizacji „Return to Order” chcieli, by produkcja została usunięta. W uzasadnieniu przekazano, że serial jest „kolejnym krokiem do uczynienia satanizmu normalnym, lekkim i akceptowalnym” oraz „drwi z mądrości Boga” . Dalej wskazywano, że antychrysta ukazano jako „normalne dziecko”.

Aktywiści zorganizowali internetową petycję, która była udostępniana przez kolejnych użytkowników. W sumie podpisało się pod nią ponad 20 tys. osób. Problem w tym, że pismo było skierowane nie do Amazona, a do Netfliksa, który ze wspomnianą petycją ma niewiele wspólnego. Tym samym nie dość, że prawdopodobnie nie osiągną zamierzonego rezultatu, to swoją wpadką zapewnili dodatkowy rozgłos produkcji.

Autorzy petycji postanowi jednak się nie poddawać i stworzyli petycję na nowo. Jest ona dostępna na ich stronie internetowej i zawiera informację o tym, że organizacja przyznaj się do błędu. „Żałujemy pomyłki, a petycja zostanie dostarczona Amazonowi, gdy zakończymy zbieranie podpisów” – przekazano w oświadczeniu. Dalej znalazły się te same argumenty, co w pierwszej petycji. Przed godz. 18 w piątek 21 czerwca zebrano już ponad 20 tys. podpisów z 35 tys. planowanych.

O czym jest serial?

„Dobry omen” opowiada o zapowiedzianym i rychłym końcu świata. Główni bohaterowie, czyli anioł i demon, nie chcą do tego dopuścić. Muszą powstrzymać Czterech Motocyklistów Apokalipsy i zabić Antychrysta. Problem w tym, że tych pierwszych zatrzymać niełatwo, a ten ostatni ma dopiero 11 lat i jest całkiem sympatyczny.

Wśród aktorów pracujących przy "Good Omens" znalazł się m.in. Benedict Cumberbatch, znany z takich hitów jak „Sherlock”, „Gra tajemnic”, „Doktor Strange” czy „Patrick Melrose”. W produkcji Amazona użyczy swojego głosu animowanej postaci szatana. Warto zwrócić też na głos boga w „Dobrym omenie” – będzie to Frances McDormand, znana chociażby z filmu „Trzy Billboardy za Ebbing. Missouri”.