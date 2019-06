Film o okolicznościach śmierci Jacksona. Detektywi ujawniają, co znaleźli w pokoju króla popu

Choć od śmierci Michaela Jacksona mija w tym roku 10 lat, postać króla popu nadal wywołuje wiele emocji. I to nie tylko wśród fanów jego twórczości. Jedna z brytyjskich telewizji pokaże film poświęcony śmierci muzyka. W produkcji wypowiadają się m.in. detektywi, którzy wyjaśniali okoliczności śmierci artysty – Dan Myers, Scott Smith oraz Orlando Martinez.

W filmie zostanie pokazany m.in. pokój Michaela Jacksona. – To nie był typowy pokó do leczenia, choć właśnie w tym miejscu miał go leczyć dr Conrad Murray. Wszędzie były przyklejone karteczki z wierszami czy fragmentami piosenek. Na łóżku leżał komputer, lalka, zdjęcia reklam dzieci – opowiadał Orlando Martinez. Detektywi przypomnieli, że w pokoju znaleziono mnóstwo igieł i opakowań po lekach, a każde z nich było puste. – W ciągu zaledwie 48 godzin okazało się, że to było coś więcej niż przedawkowanie. Mieliśmy świadomość, że dr Murray albo przestał udzielać resuscytacji krążeniowo-oddechowej albo najpierw wszystko wyczyścił, a dopiero potem zaczął udzielać pomocy – tłumaczyli dodając, że ich podejrzenia wzbudziła torba medyczna lekarza, w której znaleziono m.in. propofol, czyli lek usypiający, działający szybko i stosunkowo krótkotrwale.

Zabójstwo Michaela Jacksona” – gdzie oglądać?

Film „Zabójstwo Michaela Jacksona” pokaże w sobotę 22 czerwca o godzinie 22 brytyjska telewizja Quest Red oraz w aplikacji QuestOD. Na razie nie wiadomo, czy produkcja zostanie pokazana w innych krajach.

Zaproszenie do bajkowego świata

To nie jedyny w ostatnim czasie film o Jacksonie. FIlm Leavng Neverland produkcji HBO poświęcony królowi popu wywołał falę komentarzy. „Leaving Neverland” opowiada o podobnych doświadczeniach dwóch chłopców – dziesięcioletniego Jamesa „Jimmego” Safechucka i siedmioletniego Wade’a Robsona, z którymi bliskie kontakty utrzymywał Michael Jackson. Dzieci i ich rodzice, zafascynowani piosenkarzem, który był wówczas u szczytu swojej kariery, zostali zaproszeni do jego bajkowego świata. Na podstawie przejmujących wywiadów z obecnie 37-letnim Safechuckiem oraz 41-letnim Robsonem, ich matkami, żonami i rodzeństwem twórcy dokumentu rekonstruują historię długotrwałego wykorzystywania.