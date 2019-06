Kevin Costner zdradził tajemnicę plakatu do filmu „Bodyguard”

„Bodyguard” w reżyserii Micka Jacksona z 1992 r. z Kevinem Costnerem w tytułowej roli Franka Farmera opowiada o byłym agencie służb specjalnych, który zatrudnia się jako ochroniarz gwiazdy muzyki pop Rachel Marron (w tej roli i Whitney Huston), której grozi śmierć z rąk płatnego zabójcy. Mężczyzna wysyła jej liczne anonimy z pogróżkami. Początkowo mężczyzna czuje się nieswojo w jej świecie, ale wkrótce między gwiazdą a jej ochroniarzem rodzi się uczucie. Bodyguardowi udaje się w ostatniej chwili zidentyfikować napastnika i ochronić swoją podopieczną, jednak zaangażowanie emocjonalne sprawia, że nie może jej już tak skutecznie chronić.

Produkcja była dwukrotnie nominowana do Oscara. Film ten jest przez wielu określany mianem jednego z nabardziej kultowych dzieł lat 90. Zarobił dla studia Warner Bros ponad 400 mln dolarów. Po latach Kevin Costner zdradził pewien sekret dotyczący filmowego plakatu. W rozmowie z „Entertainment Weekly” aktor wyznał, że na słynnym zdjęciu nie pozuje Whitney Houston. – Fotografia została zrobiona już po tym, jak Whitney zakończyła pracę na planie zdjęciowym i pojechała do domu. Zastąpiła ją dublerka. Chowa głowę za mną, co było fantastycznym pomysłem. Dzięki temu zdjęcie ma odpowiednią dramaturgię, ponieważ widać, że jego bohaterka jest przerażona – tłumaczył dodając, że sam wybrał to zdjęcie, ponieważ uważał, że ujęcie jest idealne. – Producenci początkowo nie chcieli się zgodzić, ponieważ nie było na nim widać twarzy Whitney. Oni sami byli pewni, że to właśnie ona jest na zdjęciu – podkreślił.