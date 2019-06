Keanu Reeves w filmach Marvela? Kevin Feige złożył mu propozycję

Kevin Feige o rolę dla Keanu Reevesa został zapytany przez portal comicbook.com. – „Nie wiem kiedy, ani czy w ogóle dołączy do MCU, ale bardzo chcemy odnaleźć najlepszy sposób na włączenie go do naszego małego świata” – przyznał szef MCU

Feige porównał przypadek Keanu Reevesa do do Jake'a Gyllenhaala, który dopiero po wielu rozmowach dał się przekonać do roli w filmach Mavela. W filmie Spider-Man: Daleko od domu Gyllenhaal wcielił się w postać Mysterio. Szef MCU ma nadzieję, że podobnie będzie z Reevesem.

Na temat ewentualnych roli hollywoodzkiego aktora w MCU wypowiedzieli się również inni ludzie związani z superbohaterskim uniwersum.

Donny Cates, scenarzysta komiksów o Venomie stwwierdził, że Keanu Reeves był idealny do roli Shang-Chi, azjatyckiego mistrza sztuk walki. Według plotek Marvel pracuje nad filmem o tym superbohaterze. Sam Reeves ma chińskie korzenie.

Z kolei Bill Sienkiewicz, jeden z rysowników komiksów o superbohaterze noszącym pseudonim Moon Knight uważa, że hollywoodzki aktor świetnie by się sprawdził właśnie w tej roli.

Na pewno Keanu Reevesa zobaczymy w przyszłym roku w grze Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt RED.

