Zbliża się premiera nowego „Króla lwa”. Beyonce zaśpiewała kultową piosenkę

W poniedziałek 3 czerwca 2019 roku ukazał się kolejny zwiastun „Króla lwa”. Trwa jedynie trzydzieści sekund, ale wywołał wielkie zainteresowanie wśród fanów, ponieważ w nagraniu słychać głos Beyonce. Kilka dni wcześniej w mediach społecznościowych piosenkarka opublikowała post, w którym zaprezentowała się w dość nietypowej kreacji. Pozowała w złotej stylizacji z wizerunkiem lwa na klatce piersiowej. Na ramionach miała elementy, które przypominały pióra. Kreacja została również wzbogacona cekinami i koralikami.

Na tym jednak nie koniec materiałów z Beyonce w roli głównej. 23 czerwca w sieci pojawił się kolejny zwiastun produkcji, na którym słychać popularną wokalistkę śpiewającą z Donaldem Gloverem. Kultowa piosenka „Can You Feel The Love Tonight?”, która została skomponowana przez Eltona Johna na potrzeby filmu z 1994 roku w wykonaniu filmowych Nali i Simby jeszcze przed premierą może stać się przebojem. Przypomnijmy, ta w Polsce jest zaplanowana na 19 lipca.

O czym będzie nowy „Król Lew”?

Nowy film w jawny sposób nawiązuje do swojego poprzednika. Będzie to nowocześniejsza i bardziej realistyczna wersja produkcji z 1994 roku. Twórcy najwyraźniej doszli do wniosku, że nie będą zmieniać czegoś, co się sprawdziło. W związku z tym raczej nie należy spodziewać się przełomowych zmian w fabule. Różnice pojawią się na poziomie realizacyjnym, a historia Simby na nowo odżyje w wyobraźni widzów na całym świecie.

Czytaj także:

Borys Szyc zaśpiewał „Shallow”. Aktorowi towarzyszyła córka