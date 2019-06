Posiadłość w Malibu do wynajęcia. To tutaj mieszkają bohaterowie „Wielkich kłamstewek”

Rezydencja mieści się w Malibu, a jej wynajęcie jest możliwe za pośrednictwem Malibu Luxury Vacation Homes. Przyjemność zamieszkania w posiadłości jest dosyć kosztowna, ponieważ cena oscyluje między 3 a 5 tysiącami dolarów. Z pewnością znajdą się jednak tacy fani „Wielkich kłamstewek”, którzy będą w stanie zapłacić za noc spędzoną w domu, w którym nagrywane są zdjęcia z udziałem Reese Witherspoon, Adama Scotta i Abigail Carlson. Na terenie rezydencji o powierzchni ponad 550 metrów kwadratowych mieści się sześć sypialni oraz siedem łazienek. Goście mają do dyspozycji także jacuzzi, w pełni wyposażoną kuchnię, telewizor w każdym pokoju, trzy kominki oraz prywatną plażę. Na tym jednak nie koniec.

Firma wynajmująca posiadłość jest w stanie zapewnić obecność prywatnego kucharza, instruktora jogi, sprzątaczki, a nawet opiekunki do dziecka. Na terenie domu może nocować maksymalnie 12 osób, które muszą jednak liczyć się z obowiązującym tam zakazem palenia. Jest również zła wiadomość dla właścicieli czworonogów – w rezydencji nie mogą nocować koty, psy czy inne zwierzęta domowe.

„Wielkie kłamstewka 2”

Twórcą serialu jest David E. Kelley, znany z „Ally McBeal”, „Boston Public” czy „Gdzie diabeł mówi dobranoc”, prywatnie mąż Michelle Pfeiffer. Pierwszy sezon „Wielkich kłamstewek” zyskał sobie rzeszę fanów. 8 grudnia 2017 roku stacja HBO zamówiła jego drugi sezon. Światowa premiera serialu odbyła się na HBO 9 czerwca.

Trzeba przyznać, że obsada serialu „Wielkie kłamstewka” jest imponująca. Na ekranach w drugim sezonie ponownie widzimy Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz i Laurę Dern. W drugim sezonie do obsady dołączyła Meryl Streep, która gra teściową postaci granej przez Nicole Kidman. Po tragicznym wydarzeniu kobieta przyjeżdża do Monterey, aby zobaczyć, jak mają się jej wnuki i poznać szczegóły zajścia. – Mój syn zmarł. Chcę wiedzieć, co wydarzyło się tamtej nocy – mówi bohaterka grana przez Streep, a już z krótkiej zajawki opublikowanej w połowie kwietnia możemy wywnioskować, że będzie grała pierwsze skrzypce w drugiej serii.

