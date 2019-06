„The Voice Senior” w TVP. Marta Manowska w roli prowadzącej?

W Polsce licencję na produkcję „The Voice of Poland” posiada firma Rochstar. W TVP2 mogliśmy dotychczas obejrzeć dziewięć edycji tego niezwykle popularnego talent show. Triumfowali Damian Ukeje, Natalia Sikora, Mateusz Ziółko, Juan Carlos Cano, Aleksandra Nizio, Krzysztof Iwaneczko, Mateusz Grędziński, Marta Gałuszewska oraz Marcin Sójka. Trzeba przyznać, że dla wielu uczestników już sam udział w programie był momentem przełomowym, w którym ich kariera nabrała tempa. Telewizja Polska wyemitowała również dwie edycje „The Voice Kids”. Teraz szykuje nową wersję programu.

„The Voice Senior”

Z informacji dziennikarzy Wirtualnych Mediów wynika, że na przełomie listopada i grudnia Telewizja Polska planuje rozpocząć emisję nowego programu - „The Voice Senior”. W talent show mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Formuła programu jest identyczna, jak we wcześniej wyemitowanych wersjach show. Uczestnicy będą przechodzić etapu castingów, wybiorą własnego trenera, będą uczestniczyć w eliminacjach we własnej drużynie, by w końcu w finale zawalczyć o nagrodę główną. Wirtualne Media podają nieoficjalnie, że w roli prowadzącej program będziemy mogli oglądać Martę Manowską. Prezenterka, dotychczas prowadziła takie programy jak „Rolnik szuka żony" oraz „Sanatorium miłości”. Zobaczcie, jak zaprezentowali się uczestnicy „The Voice Senior” w innych krajach.



Czytaj także:

„Słoneczny patrol” ma już 30 lat. Zobacz, jak zmienili się aktorzy