Wygrał program „Azja Express”, pracuje jako kelner. „Pieniądze poszły na długi”

Program „Ameryka Express” (we wcześniejszych edycjach „Azja Express”) jest emitowany na antenie stacji TVN. Zasady show są dość proste. Osiem par złożonych z celebrytów oraz ich bliskich wyrusza w wyścig po Ameryce Południowej. Uczestnicy mają przy sobie jednego dolara dziennie na osobę i to, co spakowali do plecaków. Na miejscu sami muszą zorganizować wyżywienie, nocleg oraz transport. Para, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w danym odcinku celu jest eliminowana.

Pierwszą edycję programu emitowanego przez TVN wygrali aktor Michał Żurawski oraz jego przyjaciel Ludwik Borkowski. Na ich konta trafiła nagroda w wysokości ponad 90 tysięcy złotych. W rozmowie z Dzień dobry TVN Borkowski przyznał, że od dwóch miesięcy mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie udał się aby szkolić swoje umiejętności aktorskie. – Tutaj jest pierwszy etap kursu, który sobie zaplanowałem. Dalsze etapy są w Los Angeles. Jedyne czego teraz potrzebuję to pieniędzy, bo tu jest strasznie drogo, więc muszę pracować – wyjaśnił. Aby się utrzymać, pracuje obecnie jako kelner a w wolnym czasie chodzi na castingi. – Jak to mówił Tom Hanks, gdyby to było łatwe, to by to robili wszyscy, więc krótko mówiąc, trzeba się trochę postarać i zaprzeć w sobie, żeby coś osiągnąć – tłumaczył. Zwycięzca „Azji Express” wyznał, że nie zostało mu już nic z wygranej z programu. – Pieniądze już miesiąc po programie poszły na długi – powiedział.

