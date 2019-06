Materiał Netfliksa w stylu „Nie do wiary”. Tego fani „Stranger Things” jeszcze nie widzieli

Maciej Trojanowski był prowadzącym programu „Nie do wiary”, w którym zajmowano się zjawiskami nadprzyrodzonymi oraz niewyjaśnionymi historiami z przeszłości. Produkcja emitowana była głównie na antenie TVN i miała wielu zagorzałych sympatyków. Nic więc dziwnego, że do promocji najnowszego sezonu „Stranger Things” zaproszono właśnie Trojanowskiego. Materiał Netfliksa podsumowujący dwie pierwsze serie serialu, który z tajemniczymi zjawiskami ma wiele wspólnego, pojawił się właśnie na YouTube i w mediach społecznościowych.

„3 sezon Stranger Things nadchodzi, czy jesteście gotowi na powrót do Hawkins? Wszystkich, którym potrzebne jest przypomnienie, zapraszamy do Strefy Eleven” – czytamy w opisie zapowiedzi. Trojanowski opowiada tam o wydarzeniach z 1983 roku i zaginięciu Willa, który jest jednym z bohaterów „Stranger Things”. – Will Byers nie był jedynym, który miał paść ofiarą nieznanej mocy. W zeznaniach świadków pojawiają się też dwie inne osoby. Barbara i Bob. Czy ta nadprzyrodzona siła upodobała sobie ofiary z literką B? – dopytuje dziennikarz, prowadząc narrację w stylu kryminalnego śledztwa. Materiał stanowi nie tylko przypomnienie wydarzeń z pierwszych sezonów, ale również zaproszenie do oglądania zaplanowanych na lipiec odcinków. Przypomnijmy, „Stranger Things” powraca już 4 lipca.

Galeria:

„Stranger Things 3” - zdjęcia z nowego sezonu serialu

O czym będzie 3. sezon „Stranger Things”?

Hawkins, lato 1985. Szkoła się skończyła, w mieście otworzyło się nowe centrum handlowe, a ekipa znana z poprzednich sezonów „Stranger Things” zaczyna dorastać. Kwitnące romanse komplikują relacje w grupie i dzieciaki muszą znaleźć sposób na to, jak wchodząc w dorosłość, pozostać przyjaciółmi. Tymczasem na horyzoncie znów pojawia się niebezpieczeństwo. Miasto musi stawić czoła starym i nowym wrogom, a Jedenastka i jej przyjaciele uświadamiają sobie, że zło nigdy się nie kończy; zło ewoluuje. Teraz wszyscy muszą działać wspólnie, aby przetrwać i zapamiętać, że przyjaźń jest zawsze silniejsza niż strach.