George Clooney zagra w filmie Netfliksa. Wcieli się w rolę naukowca

W Polsce za dystrybucję powieści Lily Brooks-Dalton odpowiada wydawnictwo Czarna Owca. Jednym z bohaterów „Dzień dobry, północy” jest Augustine, który od lat zajmuje się badaniem gwiazd w odległych placówkach naukowych. „Do obserwatorium, w którym pracuje, docierają informacje o katastrofie. Naukowcy muszą pilnie opuścić ośrodek badawczy, ale astronom odmawia wyjazdu. Samotnie czeka na nadejście nocy polarnej na kole podbiegunowym, do którego – jak sam mówi – pasuje jego wnętrze” – czytamy w opisie od wydawcy.

O czym jest „Dzień dobry, północy”?

Drugą z bohaterek książki jest astronautka Sully, która znajduje się na pokładzie pojazdu kosmicznego. Członkowie załogi nagle tracą kontakt z centrum kontroli lotów i dociera do nich, że prawdopodobnie nie wrócą do domów. „Losy Augustine i Sully się splatają. Łączy ich samotność. Najgłębsze, dojmujące poczucie niespełnienia. Dwoje ludzi kochających gwiazdy” – dodano w opisie.