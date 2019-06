George Clooney zagra w filmie Netfliksa. Wcieli się w rolę naukowca

W Polsce za dystrybucję powieści Lily Brooks-Dalton odpowiada wydawnictwo Czarna Owca. Jednym z bohaterów „Dzień dobry, północy” jest Augustine, który od lat zajmuje się badaniem gwiazd w odległych placówkach naukowych. „Do obserwatorium, w którym pracuje, docierają informacje o katastrofie. Naukowcy muszą pilnie opuścić ośrodek badawczy, ale astronom odmawia wyjazdu. Samotnie czeka na nadejście nocy polarnej na kole podbiegunowym, do którego – jak sam mówi – pasuje jego wnętrze” – czytamy w opisie od wydawcy.

O czym jest „Dzień dobry, północy”?

Drugą z bohaterek książki jest astronautka Sully, która znajduje się na pokładzie pojazdu kosmicznego. Członkowie załogi nagle tracą kontakt z centrum kontroli lotów i dociera do nich, że prawdopodobnie nie wrócą do domów. „Losy Augustine i Sully się splatają. Łączy ich samotność. Najgłębsze, dojmujące poczucie niespełnienia. Dwoje ludzi kochających gwiazdy” – dodano w opisie.

Jak podaje The Hollywood reporter, w rolę Augustine'a wcieli się George Clooney. Za scenariusz odpowiada Mark L. Smith, który ma na swoim koncie pracę dla takich produkcji jak „Zjawa” czy „Operacja Overlord”. Scott Stuber, dyrektor sekcji filmowej w Netfliksie przekazał, że „znając i pracując z Clooney'em przez dwadzieścia lat twierdzi, że nie ma nikogo lepszego, by przywrócić tę niesamowitą historię do życia” . – Książka jest potężna i poruszająca, a adaptacja Marka (Smitha – przyp.red.) pięknie napisana – dodał.

