Matt Cardle komentuje plotki o romansie z Meghan Markle. „To było nic”

36-letni zwycięzca siódmej edycji programu muzycznego „X Factor” opowiedział o swoich kontaktach z gwiazdą „W garniturach” w programie „Lorraine” . Co ciekawe, to właśnie od serialu rozpoczęła się znajomość piosenkarza i przyszłej księżnej. Okazuje się, że Matt Cardle był fanem Meghan Markle i postanowił zagadać do niej na Twitterze. Informatorzy tabloidów twierdzili, że para zaczęła ze sobą korespondować, a Meghan przebywała w tym czasie w Londynie. – Matt nie mógł uwierzyć, że hollywoodzka gwiazda pokroju Meghan zdaje sobie sprawę, kim on jest, więc był onieśmielony podczas rozmowy przez internet, która miała miejsce, nim ona zasugerowała spotkanie – relacjonował rozmówca „Metra” .

Co naprawdę się działo między aktorką i piosenkarzem? Dużo bardziej oszczędny w słowach był sam zainteresowany. – Wtedy to było tak niewiele, teraz prawie nic. Tak... Tak jak mówię – to było nic, zupełnie nic. To całkiem zabawne, jak niektóre rzeczy mogą zostać zmyślone z niczego – stwierdził Matt Cardle, unikając jednoznacznej odpowiedzi co do jego relacji z Meghan.

