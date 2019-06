Najchętniej oglądany serial zniknie z Netfliksa. Serwis usunie wszystkie sezony

Jak podaje „The Independent” serial „Biuro”, znany w innych krajach jako „The Office” już w 2020 roku zniknie z Netfliksa. Serial produkowany przez NBC od 2021 roku będzie wydawany wyłącznie w tej właśnie stacji, która chce mieć na wyłączność tytuł bijący rekordy popularności. To zła wiadomość dla Netfliksa, ponieważ w ubiegłym roku raport Nielsena ujawnił, że abonenci platformy spędzili więcej czasu na oglądaniu dziewięciu sezonów „Biura”, niż jakiejkolwiek innej produkcji telewizyjnej. Kierownictwo Netflixa wiedząc o tym, że hitowa produkcja zniknie z ich serwisu, wykupili na rok prawa do transmitowania „Przyjaciół”. Inwestycja 100 milionów dolarów może jednak okazać się nie wystarczająca, ponieważ serial ten nawet nie zbliżył się do wyników oglądalności „Biura”.

O czym jest „Biuro”?

Serial „Biuro” to remake brytyjskiej produkcji o tym samym tytule. Jego bohaterami są pracownicy biura regionalnego firmy papierniczej. Produkcja była realizowana od 2005 do 2013 roku, a w świadomości widzów pozostała również dzięki serii memów. W obsadzie „Biura” znalazły się takie gwiazdy jak Steve Carell, Rainn Wilson czy John Krasinski.

