Kim Kardashian-West wprowadza na rynek linię bielizny. Japończycy są oburzeni

Kim Kardashian-West nie zwalnia tempa. Niedawno została po raz kolejny mamą, w ostatnim czasie ogłosiła także, że planuje zostać prawniczką. We wtorek celebrytka poinformowała fanów, że wprowadza na rynek linię modelującej bielizny. Gwiazda, której popularność przyniósł między innymi występ w reality show, przekonuje, że bielizna została zaprojektowana w taki sposób, by podkreślała „kobiece kształty”. Kontrowersje wśród użytkowników mediów społecznościowych wywołała nazwa nowej marki.

Kim Kardashian wprowadza na rynek linię bielizny

Kimono to tradycyjny ubiór japoński. Nazwanie w taki sposób marki nie spodobało się Japończykom, którzy swoje oburzenie wyrazili w mediach społecznościowych. Zarzucili marce, że nadanie takiej nazwy to brak szacunku dla japońskiej kultury, w tym tradycyjnego stroju.

– Nosimy kimona, aby świętować ważne uroczystości. Ta tradycja jest żywa w naszych rodzinach od pokoleń – powiedziała pewna Japonka, którą cytuje BBC. – Ta bielizna modelująca nie przypomina nawet kimona. Po prostu Kim Kardashian-West wybrała słowo, które ma w sobie »Kim«. Nie ma szacunku do tego, co tak naprawdę oznacza i jak wiele znaczy to ubranie w naszej kulturze – dodała. Internauci na Twitterze wskazywali również, że obawiają się, że w przyszłości wielu osobom słowo „kimono” będzie się kojarzyło jedynie z Kim Kardashian-West, a nie z kulturą Japonii.