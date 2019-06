Kontrowersyjny polityk i działacz piłkarski w serialu HBO. Jest zwiastun

Życie Jesúsa Gila to jedna z najbardziej zaskakujących i niezwykłych historii ostatnich dekad. Ta nieszablonowa postać łamała wszystkie zasady w świecie polityki, sportu, a także na lokalnym rynku nieruchomości. Kontrowersyjny, ekscentryczny i nonszalancki Gil wiedział, jak wkupić się w łaski opinii publicznej i był ulubieńcem hiszpańskich mediów. Jednocześnie notorycznie naginał prawo i przez wiele lat był ścigany przez hiszpańską prokuraturę, która interweniowała w końcu w klubie Atletico Madryt, należącym do niego przez 16 lat, i pozbawiła go funkcji burmistrza Marbelli.

O czym jest serial „Pionier"?

Serial dokumentalny HBO Europe „Pionier” (El Pionero) przedstawia historię życia Jesúsa Gila pełną skandali, które trafiały na czołówki międzynarodowych gazet. Jednocześnie, twórcy dokumentu skłaniają do zastanowienia się, co sprawia, że pociągają nas osoby pokroju Gila. Produkcja składa się z czterech godzinnych odcinków, które są zapisem jego niezwykłego życia. Każdy zilustrowany jest archiwalnymi materiałami filmowymi, niepokazywanymi nigdy wcześniej prywatnymi zdjęciami i wywiadami z ludźmi z jego bliskiego otoczenia.

Reżyserem i producentem serialu jest Enrich Bach, który wraz z Justinem Websterem jest także współtwórcą scenariusza. Obraz wyprodukowany został dla HBO Europe przez spółkę JWP (Muerte en León). Producentami wykonawczymi w imieniu HBO Europe są Miguel Salvat i Hanka Kastelicová.

„Pionier to projekt, o którym marzyłem od wielu lat. Jego realizacja jest efektem ciężkiej pracy wspaniałego zespołu. Życie Jesúsa Gila jest doskonałym materiałem na fascynujący dokument biograficzny, bo nasz główny bohater był nieprzewidywalną, wielowymiarową i charyzmatyczną postacią, uwielbianą przez opinię publiczną, mimo że notorycznie łamał prawo i podważał zasady ustalone przez publiczne instytucje" – podkreśla reżyser Enrich Bach. „Serial Pionier pozwala nam spojrzeć na współczesne społeczeństwo przez pryzmat bohatera, który przez lata był ulubieńcem hiszpańskiej opinii publicznej i w dalszym ciągu rozpala naszą wyobraźnię. Nawet po latach okazuje się, że biografia Jesúsa Gila jest fascynująca i pełna niespodzianek" – podkreślił Miguel Salvat, szef produkcji HBO España.

Kiedy premiera serialu „Pionier”?

Premiera serialu dokumentalnego HBO Europe „Pionier” (El Pionero) odbędzie się w HBO GO 14 lipca. Pierwszy odcinek dostępny będzie tego dnia od rana, kolejne dodawane będą co tydzień, w niedziele. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 1 sierpnia, w czwartki o godz. 22.00. Serial składa się z czterech odcinków.

