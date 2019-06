Sukces TVP. „Sanatorium miłości” najlepszym programem rozrywkowym Europy Środkowo-Wschodniej

Program, który jest autorskim formatem TVP, został zgłoszony do konkursu „Pitch and Play” podczas międzynarodowych targów telewizyjnych w w Budapeszcie. Sanatorium miłości wygrało plebiscyt i zostało uznane za najlepszy program rozrywkowy w Europie Środkowo-Wschodniej. – Telewizje na całym świecie próbują dostosować się do zmian demograficznych. Żyjemy dłużej i jesteśmy bardziej aktywni. „Sanatorium miłości” wpisuje się w tę potrzebę i mamy coraz więcej sygnałów, że staje się naszym produktem eksportowym. Prestiżowa nagroda dla najlepszego formatu tylko to potwierdza – powiedział Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu TVP. Z informacji portalu Wirtualne Media wynika, że zakupem licencji są zainteresowane stacje telewizyjne z Niemiec, USA, Turcji, Słowacji, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii.

O czym jest „Sanatorium miłości”?

Dwanaście osób, które ukończyło 60 lat, spotkało się w sanatorium Równica w Ustroniu, leżącym w paśmie górskim Beskidu Śląskiego, gdzie przez trzy tygodnie mieli się poznać i przeżyć nowe przygody, związane również ze sferą uczuć. Reality show miało „pokazać problem dyskryminowania osób starszych i ukazać jesień życia w barwny i ciepły sposób, podkreślając wartość oraz godność człowieka bez względu na jego wiek”.

„Sanatorium miłości” można oglądać na antenie TVP1 od stycznia 2019 roku. Program jest emitowany w każdą niedzielę o 21:15. Prowadzi go znana z reality show „Rolnik szuka żony” Marta Manowska. – Cieszę się, że narodził się pomysł takiego programu. Jego bohaterowie, ludzie w jesieni swojego życia, są naprawdę w pięknym wieku. To taki moment, kiedy ma się już za sobą wychowanie dzieci, wypuszczenie ich na świat, oddanie im toru w sztafecie życia. Stąd tak wiele starszych osób mówi dzisiaj, że to jest ta chwila, ten czas, żeby zacząć się nim cieszyć. Iść własną ścieżką. Zacząć realizować zaniechane kiedyś marzenia czy pasje – powiedziała Manowska.