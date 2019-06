Ewa Minge staje w obronie aktorki. „Obserwuję zjawisko znęcania się nad Dominiką Gwit"

„Kocham Cię Życie!!!” – napisała krótko Dominika Gwit na Instagramie. Aktorka opublikowała zdjęcie, na którym uśmiechnięta pozuje w czerwonej sukience w kropki z głębokim dekoltem. „Strasznie, po prostu strasznie”, „Jak tu promować sport i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży, jak tu takie coś” – pisali internauci. „Jest pani wspaniała, cudownie optymistyczna i zarażająca radością życia”, „Kobieco, wdzięcznie i bardzo letnio”, „Wyglądasz pięknie” – komentowali inni.

Ewa Minge staje w obronie aktorki

Do sprawy postanowiła odnieść się projektantka Ewa Minge. „Obserwuje od jakiegoś czasu zjawisko znęcania się nad Dominiką Gwit. Tak, znęcania. Nieustające ocenianie tej szalenie sympatycznej, pozytywnie nastawionej do świata dziewczyny, pod kątem wagi jest kiepskie. Wytykanie jej przy każdej okazji objętości i ubolewanie publiczne nad nią, zwyczajnie niesmaczne” – oceniła projektantka. „Robi dziewczyna co chce, żyje jak chce i nikogo tym nie krzywdzi. Czy krzywdzi siebie? Jej OSOBISTA sprawa. Czy promuje otyłość? Nie. Pokazuje, jak z nią żyć jeżeli się przydarzy. Jeżeli ktoś szuka sposobu, jak nie żyć w danej wadze, odsyłam do profilu Ewy Chodakowskiej i tam proszę się pozbyć tego, co nam osobiście wydaje się zbędne” – dodała Ewa Minge. W obszernym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych projektantka podkreśliła, że „ocenianie ludzi pod kątem wyglądu ogólnie jest słabe, bo to tylko powłoka”.