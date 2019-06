Córka Lenny'ego Kravitza wzięła ślub. Wśród gości plejada gwiazd

Galeria:

Zoe Kravitz i Karl Glusman wzięli ślub. Wśród gości plejada gwiazd

Na zdjęciach paparazzi widać, że w Paryżu z okazji ślubu Zoë Kravitz pojawiły się jej koleżanki z planu „Wielkich kłamstewek” : Laura Dern, Shailene Woodley, Nicole Kidman i Reese Witherspoon. Nie zabrakło reżyserki Sam Taylor-Johnson i jej męża Aaron Taylor-Johnsona. Wśród gości byli także m.in. Jason Momoa, gwiazdor „Aquamana” , Danzel Washington i Cara Delevingne. Pannie młodej towarzyszyła w wyjątkowym dla niej dniu mama, Lisa Bonet.

Przyjęcie weselne zorganizowano w domu Lenny'ego Kravitza, a ojciec panny młodej zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym widać go ubranego w weselny strój. Jak podaje magazyn "People" posiadłość słynnego muzyka to 3-piętrowa rezydencja z XVIII wieku z ośmioma sypialniami, otoczona ogrodem. W przeszłości należała do francuskiego rządu.

Dzień przed uroczystością odbył się obiad dla gości, a współwłaściciel restauracji Restaurant Lapérouse Grégory Lentz zapewniał w rozmowie z „People” , że zabawa była przednia.

