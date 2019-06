Hubert Urbański publikuje zdjęcie z przeszłości. „Jak Inspektor Gadżet”

Hubert Urbański jest aktywny w mediach społecznościowych. W mijającym tygodniu opublikował wpis, który wywołał wiele reakcji wśród obserwujących go internautów. „To było tak dawno! Ten typ z tyłu przemókł do suchej nitki” – napisał Hubert Urbański na Instagramie. Do postu dołączył zdjęcie z przeszłości.

Fotografia wywoła wielkie zainteresowanie internautów. „Ojej, ale chudzinka. Panie Hubercie mężczyzna jak wino.”..., „A ja myślałam, że Hubert Urbański urodził się z już białymi włosami”, „Każdy robi się starszy z roku na rok, czas nie stoi w miejscu. Teraz też Pan dobrze wygląda, powiem że nawet lepiej”, „Tym zdjęciem poprawił mi Pan humor””, – komentowali internauci. Inni wskazywali do kogo ich zdaniem, kilkadziesiąt lat temu, był podobny Hubert Urbański. „Wyglądał Pan jak Inspektor Gadżet”, „Gdzie jest Wally?” – pytali.