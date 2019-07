Kurdej-Szatan o odejściu z TVP: Można było zrobić to w bardziej elegancki sposób

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się informacje, że Barbara Kurdej-Szatan przestanie prowadzić programy w Telewizji Polskiej. Aktorka potwierdziła w rozmowie z mediami, że widzowie nie zobaczą jej w kolejnych edycjach programu „The Voice of Poland” oraz „The Voice Kids”. Z doniesień „Super Expressu” wynika, że Kurdej-Szatan najprawdopodobniej nie poprowadzi także kolejnej edycji tanecznego show „Dance, dance, dance” w TVP1. Ponadto, Telewizja Polska miała także zrezygnować z angażowania aktorki do prowadzenia wielkich imprez i koncertów. Nadal jednak ma grać w serialu „M jak miłość”. „Super Express” sugeruje, że decyzja kierownictwa TVP mogła mieć związek z poglądami politycznymi aktorki, która m.in. poparła Rafała Trzaskowskiego, a także jej dość wygórowanymi oczekiwaniami finansowymi. Ponadto, Kurdej-Szatan coraz częściej gościła w produkcjach Polsatu.

Aktorka zamieściła także oświadczenie na swoim profilu na Instagramie. „To były piękne lata ! Prowadzenie tych wszystkich bombowych programów było dla mnie ogromną radością, spełnieniem, niezwykłym doświadczeniem. Angażowałam się maksymalnie, dawałam z siebie ile tylko mogłam! Przeżywałam razem z uczestnikami, starałam się dodawać otuchy, cieszyłam się z nimi i martwiłam się o nich. I podchodziłam do wszystkiego bardzo poważnie i profesjonalnie zarazem” - napisała Kurdej-Szatan.

„Dziękuję bardzo całej wspaniałej publiczności za piękne słowa, komentarze, uśmiechy i dobry odbiór. Dziękuję również władzom TVP, że mimo mojej niepokorności politycznej (zawsze uważałam, że powinnam żyć w zgodzie ze swoim sumieniem) dawaliście się namówić przez te parę lat producentom i reżyserom, którzy chcieli ze mną pracować i pozwalaliście na kontynuowanie mojej pracy. Natomiast nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z „twarzy TVP”- jak mnie określono - można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak - było wspaniale!” - stwierdziła aktorka.

Oświadczenie TVP

Centrum Informacji TVP napisało w oświadczeniu przesłanym do redakcji „Super Expressu”, że oferta programów rozrywkowych wymaga niezbędnej dynamiki. „Dbamy o to, by zaskakiwać i intrygować naszych widzów, ale także myślimy o ich przyzwyczajeniach. Zmiany w programach mają na celu utrzymanie dotychczasowych odbiorców oraz przyciąganie nowych widzów. Dotyczy to również kwestii obsady prowadzących” – stwierdzono. „Panią Kurdej-Szatan nadal można oglądać w serialu »M jak miłość«, a w przyszłości mamy nadzieję, że będzie obecna również w innych produkcjach TVP” – dodano w komunikacie.



Wcześniej fani aktorki będą mogli zobaczyć ją w roli prowadzącej festiwal Polsatu „Przebojowe Opole – Jedziemy na Wakacje 2019”. Transmisja z wydarzenia 30 czerwca na antenie Polsatu.

