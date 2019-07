Fanka prześladuje Roberta Janowskiego i jego żonę. „Grozi, że mnie zabije”

– Mamy problem od paru lat, już ośmiu. Odkąd się pojawiłam, wszystko się skumulowało. Tej pani wydaje się, że jest żoną Roberta. Dostała zakaz zbliżania się do nas. Któregoś razu rzuciła w nas butelką, która rozbiła się tuż obok głowy Roberta – powiedziała żona i menedżerka Roberta Janowskiego w wywiadzie dla portalu Onet. Monika Janowska dodała, że kobieta, która prześladuje ją i jej męża, pojawia się pod ich domem, a także dzwoni do nich, posługując się wieloma numerami. – Mamy do czynienia z kimś, kto przychodzi o 3 w nocy pod nasz dom i grozi, że mnie zabije – stwierdziła Monika Janowska.

Żona Roberta Janowskiego zapowiada, że sprawa trafi do sądu. – Na początku żartowaliśmy nawet trochę z całej sprawy, ale były przecież przypadki morderstw czy napaści na podobnym tle. W podobnych sytuacjach; takie sprawy potrafią nagle stać się bardzo poważne. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę to się potoczy, zwłaszcza jeśli jest to osoba chora – poinformowała Janowska w rozmowie z dziennikarzami Onet.pl.

