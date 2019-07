Coś dla fanów „Wiedźmina”. Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z serialu!

Wprawdzie „Wiedźmin” pojawi się w sieci dopiero za kilka miesięcy, ale twórcy sukcesywnie dbają o to, by widzowie wręcz odliczali dni do premiery serialu. Netflix opublikował właśnie pierwsze zdjęcia, na których widzimy głównych bohaterów produkcji.

Długo oczekiwany serial „Wiedźmin” ma już oficjalne profile w mediach społecznościowych. Fani mogą śledzić najnowsze informacje o serialu na Instagramie i Facebooku, gdzie pojawiają się zdjęcia głównych bohaterów. Netflix udostępnił również pierwszy plakat produkcji oraz poinformował, że 19 lipca podczas San Diego Comic Con w słynnej Hali H odbędzie się panel serialu z udziałem aktorów wcielających się w główne role oraz showrunnerki serialu – Lauren S. Hissrich. O czym jest „Wiedźmin”? Oparty na bestsellerowej serii powieści serial "Wiedźmin" to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw. Zdjęcia do serialu „Wiedźmin” zakończone „Pierwszy sezon Wiedźmina wreszcie dobiegł końca” – napisał Henry Cavill w czwartek 30 maja na Instagramie. Aktor wciela się w tytułowego zabójcę potworów, wiedźmina Geralta z Rivii. – „To była niesamowita podróż! Obsada i ekipa pracowali bez wytchnienia – chwalił aktor. – Wszystkie te pobudki o 3 nad ranem były tego warte!” – dodał. „To tyle, jeśli chodzi o pierwszy sezon! Mam teraz dość siwych włosów, żeby sama zagrać Geralta, ale to był najlepszy rok w moim życiu” – napisała na Twitterze Lauren S. Hissrich, showrunnerka, która czuwa nad całą wizją artystyczną serialu. – „Jestem niezmiernie wdzięczna scenarzystom, obsadzie i wyjątkowej ekipie, która ciężko pracowała, żeby ten świat ożył” – dodała. To oczywiście nie koniec prac nad samy serialem. Teraz trafi on w ręce m.in. specjalistów od efektów specjalnych, dźwięku i oczywiście montażystów. Według nieoficjalnych informacji, efekty ich pracy będziemy mogli zobaczyć 20 grudnia 2019 roku, bo właśnie wtedy pierwszy sezon Wiedźmina ma się pojawić na Netfliksie. Czytaj także:

