Shay Mitchell jest w ciąży. Gwiazda serialu „Słodkie kłamstewka” będzie dokumentować swoją ciążę na YouTube

„Zgadnij, kto jest w ciąży” – tak filmik na YouTube zatytułowała gwiazda. Widzimy na nim, jak aktorka bierze udział w sesji zdjęciowej, obrazującej swoją ciążę. Materiał zawiera także informacje o jej uczuciach związanych z ciążą, wizytę u lekarza, a także jej chłopaka Matte'a Babela, kanadyjskiego aktora.

– To surrealistyczne, że inny człowiek w tobie rośnie – mówi Mitchell w klipie. – To ekscytujące, niepokojące, trudne i emocjonalne jednocześnie. Wszyscy czekają na odpowiedni moment, aby to ogłosić, a dla mnie było to dopiero wtedy, gdy nie mogłam już dłużej tego ukrywać – podkreśla. – Jesteśmy podekscytowani i czekamy na założenie rodziny. Nauczyłam się wiele o sobie i rodzicielstwie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. To będzie szalona jazda – dodaje.

Aktorka poinformowała, że zamierza dokumentować dokładnie przebieg swojej ciąży – zarówno dobre i te gorsze chwile. Nowy odcinek dokumentu „Almost Ready” , będzie pojawiał się na jej kanale na YouTube co tydzień. Wystartuje w środę 17 lipca.

Mitchell nie określiła, na kiedy wyznaczony ma termin porodu. Przypomnijmy, w styczniu aktorka poinformowała, że w 2018 roku poroniła.

