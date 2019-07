Aleksandra Domańska chce motywować kobiety. Aktorka pokazała sylwetkę i zdradziła swoją wagę

Aleksandra Domańska znana jest z serialu „O mnie się nie martw” , emitowanego na antenie TVP. Grała też w filmach „Podatek od miłości” , „Volta” czy „Drogówka” . W 2017 roku brała udział w programie „Azja Express” , który wygrała wraz ze swoim bratem.

– Wymyśliłam hasztag #ciałoboginizanicsięniewini oraz akcję, która ma zachęcać dziewczyny do tego, żeby kochały się i akceptowały. Żeby po prostu cieszyły się życiem, a nie martwiły się tym, że jeżeli usiądą tak, to coś im będzie wystawać. Szkoda życia. Życie jest tak krótkie. Trzeba się nim cieszyć – mówiła niedawno Domańska na antenie programu „Dzień Dobry TVN” . Przyznała też, że wielokrotnie słyszała, że powinna „schować brzuch” albo, że ktoś jej ramiona nazwał „bułkami” . – Przechadzajmy się takie, jakie jesteśmy. Niech mi cellulit wyskakuje. Takie mam ciało. I nie nawołuję do niedbania o siebie, ale są pewne rzeczy, których nie przeskoczę. Podejmijcie to wyzwanie razem ze mną. Czujmy się swobodnie w naszych świątyniach. Każda z was jest boginią. I tyle. Ja totalnie się nią czuję – przekonuje aktorka.

W ramach akcji Domańska zamieściła na InstaStory zdjęcia pokazujące fałdki na jej brzuchu, czy cellulit na nogach. Zdradziła także, że waży 63 kilogramy. Fanki w komentarzach dziękują aktorce za akcję. Wcześniej inicjatywę wsparły m.in. Ela Romanowska i Karolina Malinowska.