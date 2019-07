Amanda Bynes zamieściła nowe zdjęcie. Czym pochwaliła się aktorka?

Aktorka zaczęła naukę w California Fashion Institute of Design and Merchandising w 2014 roku. Znajomi Bynes w rozmowie z ABC News potwierdzili, że w poniedziałek 1 lipca aktorka ukończyła tę szkołę, co zresztą odnotowała na swoim Twitterze, zamieszczając zdjęcie.

Informatorzy amerykańskiego portalu przekazali, że Amanda Bynes otrzymała na ten dzień przepustkę ze szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa. Według znajomych aktorki, ma ona pozostać na leczeniu do końca lata.

Od 2010 do 2014 roku Amanda Bynes kilkakrotnie była zatrzymywana przez policję w związku ze swoim zachowaniem w miejscach publicznych. W ubiegłym roku w rozmowie z magazynem "Paper" aktorka mówiła o swoich problemach z uzależnieniem. Powiedziała, że rekreacyjnie próbowała kokainy i ekstazy, jednak głównie zażywała Adderall. Przyznała, że zwróciła na niego uwagę po tym, jak w jednym z magazynów w 2007 przeczytała, że pomaga on schudnąć. – Pomyślałam, że muszę dostać go w swoje ręce – powiedziała.

Mówiła też o tym, jak to, w jaki sposób widzi swoje ciało wpływało na jej stan psychiczny. W tym kontekście odniosła się do odbioru jej występu w filmie "Łatwa dziewczyna". – Dosłownie nie mogłam znieść mojego występu w tym filmie i nie podobała mi się moja gra. Byłam całkowicie przekonana o tym, że muszę przestać być aktorką po tym, jak to zobaczyłam – mówiła.

– Te czasu eksperymentowania (z narkotykami) już dawno się skończyły. Nie jestem smutna z tego powodu i nie tęsknię za tym, ponieważ bardzo wstydzę się tego, jak się przez nie zachowywałam – podkreśliła aktorka. – Kiedy się ich pozbyłam, to było tak, jakbym wróciła do siebie i od razu zdałam sobie sprawę z tego, co zrobiłam. To było tak, jakby ktoś obcy wtargnął w moje ciało – podkreśliła.

W 2018 roku Bynes oświadczyła na Twitterze, że od 4 lat jest „czysta” od narkotyków i innych używek, w czym pomogli jej rodzice.

Czytaj także:

Aleksandra Domańska chce motywować kobiety. Aktorka pokazała sylwetkę i zdradziła swoją wagę