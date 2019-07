Jest trailer i data premiery 3. sezonu serialu „Rozwód”. Co nas czeka w nowej odsłonie?

Trzeci sezon serialu HBO „Rozwód” skupia się na byłych już małżonkach – Frances (Sarah Jessica Parker) i Robercie (Thomas Haden Church), którzy po ponad dziesięciu latach małżeństwa zakończyli swój związek. Oboje żyją już teraz niezależnie, każde ma swój nowy świat, nadal jednak muszą pozostawać ze sobą w stałym kontakcie ze względu na dwoje wspólnych dzieci – Toma (Charlie Kilgore) i Lili (Sterling Jerins).

Po pożarze w galerii, Frances szuka dla siebie nowych możliwości w świecie sztuki. Wkrótce jednak zda sobie sprawę, że prawdopodobnie będzie musiała porzucić plany robienia kariery i po prostu zadowolić się „pracą”. Tymczasem nowe życie Roberta u boku Jackie (Becki Newton) rozwija się w niespodziewanie szybkim tempie, co sprawia, że mężczyzna zaczyna zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest już gotowy na to, aby zacząć wszystko od początku i stworzyć nową rodzinę.

W rolach głównych występują ponownie laureatka czterech Złotych Globów Sarah Jessica Parker (serial HBO „Seks w wielkim mieście”) oraz nominowany do Oscara Thomas Haden Church (Bezdroża). Obok nich w serialu Rozwód grają także: Tracy Letts, James Lesure i Dominic Fumusa oraz Molly Shannon, Talia Balsam, Becki Newton, Sterling Jerins i Charlie Kilgore. Pomysłodawczynią serialu jest Sharon Horgan (serial Catastrophe). Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Liz Tuccillo, Sarah Jessica Parker, Alison Benson oraz Aaron Kaplan. Showrunnerem trzeciego sezonu jest Liz Tuccillo.

Trzeci sezon serialu HBO „Rozwód” debiutuje 2 lipca w HBO i HBO GO. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek już jest dostępny, emisja na antenie HBO zaplanowana została natomiast na godzinę 22:55. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień, we wtorki.

