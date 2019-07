Katarzyna Warnke w ciąży. Aktorka poinformowała o tym w nietypowy sposób

O tym, że Katarzyna Warnke jest w ciąży, spekulowano od pewnego czasu. Aktorka dementowała wszystkie pogłoski, nie potwierdzając oficjalnie, że spodziewa się dziecka. Do czasu, ponieważ 1 lipca razem z mężem Piotrem Stramowskim zdecydowała się na udział w pokazie MMC. Małżeństwo pojawiło się na wybiegu, a Warnke zaprezentowała się w luźnym szlafroku, prezentując wyraźnie zaokrąglony brzuch. Krótkie nagranie z imprezy pojawiło się na InstaStories obecnych na pokazie osób, dzięki czemu informacja o ciąży Warnke szybko rozprzestrzeniła się w mediach.

Gratulacje od fanów

Chociaż niektórzy mieli do aktorki pretensje, że ukrywała informacje o ciąży, to większość internautów zamieszczała na profilu Warnke gratulacje. „Gratulacje dla rodziców. Kasiu nie przejmuj się tym co piszą inni. Ja w ogóle nie dziwię się że od razu nie rozpowiadałaś o ciąży. Człowiek musi oswoić się z tematem i nacieszyć w spokoju. Brzuszek przepiękny” – napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. „Pani Kasiu gratulacje, choć pani ciąża nie jest dla mnie zaskoczeniem wiedziałam, ze coś jest na rzeczy odkąd przestała pani wrzucać zdjęcia całej sylwetki” – czytamy w innym komentarzu.

Katarzyna Warnke, znana z ról w filmach takich jak „Kobiety mafii” czy „Botoks” w lipcu 2016 roku wyszła za mąż za Piotra Stramowskiego. 42-letnia aktorka do tej pory nie doczekała się dzieci.

