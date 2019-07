Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z „Wiedźmina”. Internauci odpowiedzieli memami

Wraz z początkiem lipca do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z „Wiedźmina”. Serial na podstawie bestsellerowej serii pojawi się na platformie Netflix i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji roku. Świadczy o tym zainteresowanie, jakim cieszą się materiały publikowane przez twórców, na które internauci odpowiedzieli memami.

„Jak już stoisz, to wstawisz wodę na eliksir?” – tak Netflix zapowiedział materiał, jaki pojawił się na facebookowym profilu platformy. Pod postem nawiązującym do „Wiedźmina” pojawiło się ponad 7 tys. reakcji i niemal tysiąc komentarzy. W sieci udostępniono również wiele memów nawiązujących do oficjalnych zdjęć z produkcji, które zostały opublikowane przez Netflix 1 lipca. O czym jest „Wiedźmin”? Oparty na bestsellerowej serii powieści serial "Wiedźmin" to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw. Zdjęcia do serialu „Wiedźmin” zakończone „Pierwszy sezon Wiedźmina wreszcie dobiegł końca” – napisał Henry Cavill w czwartek 30 maja na Instagramie. Aktor wciela się w tytułowego zabójcę potworów, wiedźmina Geralta z Rivii. – „To była niesamowita podróż! Obsada i ekipa pracowali bez wytchnienia – chwalił aktor. – Wszystkie te pobudki o 3 nad ranem były tego warte!” – dodał. „To tyle, jeśli chodzi o pierwszy sezon! Mam teraz dość siwych włosów, żeby sama zagrać Geralta, ale to był najlepszy rok w moim życiu” – napisała na Twitterze Lauren S. Hissrich, showrunnerka, która czuwa nad całą wizją artystyczną serialu. – „Jestem niezmiernie wdzięczna scenarzystom, obsadzie i wyjątkowej ekipie, która ciężko pracowała, żeby ten świat ożył” – dodała. To oczywiście nie koniec prac nad samy serialem. Teraz trafi on w ręce m.in. specjalistów od efektów specjalnych, dźwięku i oczywiście montażystów. Według nieoficjalnych informacji, efekty ich pracy będziemy mogli zobaczyć 20 grudnia 2019 roku, bo właśnie wtedy pierwszy sezon Wiedźmina ma się pojawić na Netfliksie.

Memy nawiązujące do serialu „Wiedźmin” Netfliksa Galeria: