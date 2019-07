Internauci obrażają Gwit z powodu wagi. „Jestem bardzo szczęśliwym i spełnionym człowiekiem”

Dominika Gwit chętnie dzieli się z internautami zdjęciami ze swojego życia prywatnego. Pod postami aktorki na Instagramie pojawia się jednak mnóstwo krytycznych komentarzy dotyczących jej wyglądu. Internauci krytykują Gwit za to, że w ich opinii jest za gruba i promuje otyłość i niezdrowy styl życia. Przypomnijmy, że kilka lat temu aktorka schudła kilkadziesiąt kilogramów i napisała książkę o trudach odchudzania i walce z otyłością. Choć teraz jej wygląd się zmienił przekonuje, że jest szczęśliwą, spełnioną kobietą i dobrze czuje się ze swoim ciałem.

Aktorka zamieściła ostatnio na instastories nagranie, w którym odpowiedziała swoim hejterom. „Dotyka mnie to od wielu lat, żyję z z hejtem i totalnie mnie on nie interesuje. Nie interesuje mnie to, co mają do powiedzenia ludzie zwani hejterami. Pozwalam im pisać pod moimi postami tylko dlatego, że mamy wolność słowa, ale w większości w ogóle tego nie czytam, a nawet jak czytam, to nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Jestem bardzo szczęśliwym i spełnionym człowiekiem” – stwierdziła.

Gwit zaapelowała także do internetowych komentatorów. Skoro macie potrzebę znęcania się nad ludźmi w sieci, to znaczy, że macie jakiś problem. Albo jesteście chorzy psychicznie, albo macie gigantyczne kompleksy, albo jesteście bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. To, co robicie nie jest normalne. Są ludzie, którzy przeżywają takie słowa bardzo mocno. Wasz hejt prowadzi do strasznych tragedii! Zgłoście się po pomoc, a nie wyżywacie się w Internecie. Przestańcie się obrażać w sieci! – nawoływała.

Czytaj także:

Aleksandra Domańska chce motywować kobiety. Aktorka pokazała sylwetkę i zdradziła swoją wagę